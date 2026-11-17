ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ಗೆ ನೇರ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಲು ಆಪಲ್ ಸಜ್ಜು: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್’!
Apple Smart Glasses: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಡೆವಲಪರ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಮಾಡಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 3:17 PM IST
Apple Smart Glasses: ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್' (Smart Glasses) ವಲಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲು ಐಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪಲ್ (Apple) ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಖ್ಯಾತ ವರದಿಗಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಡೆವಲಪರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ 'WWDC 2027' (Worldwide Developers Conference) ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಸಿರಿ ಎಐ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಆಪಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾದ 'ಸಿರಿ ಎಐ' (Siri AI) ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿದೆ. WWDC 2026 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಸಿರಿ ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಈ ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕಕ್ಕೆ (Voice Assistant) ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 'ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ' (Augmented Reality - AR) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜೂನ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ 2027ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ವಿತರಣೆ (Shipments) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? ಆಪಲ್ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳಿಗೆ (Prototypes) ಆಂತರಿಕವಾಗಿ 'N50' ಎಂಬ ಕೋಡ್ನೇಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು..
- ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್: ಇವು ಹಳೆಯ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ (Apple Watch) ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದ್ದು, 'ವಿಷನ್ ಓಎಸ್'ನ (visionOS) ಸರಳೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
- ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ, ಆಯತಾಕಾರದ 'ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್' (MagSafe) ಮಾದರಿಯ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ವೈ-ಫೈ (Wi-Fi) ಸಂಪರ್ಕ: ಇದರಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಐಫೋನ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ನಡೆದರೂ ವೈ-ಫೈ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು (ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ).
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಮೆಟಾದ ಎಐ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಂತೆಯೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ಫ್ರೇಮ್ ಶೈಲಿಗಳು (Frame Styles) ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೆಟಾ, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಕೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ (Counterpoint Research) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 139 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೆಟಾದ (Meta) ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯ (Privacy) ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆತಂಕಗಳನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇತರೆ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜರೂ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
- ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್: ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಟೀಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ 'ಗೂಗಲ್ ಗ್ಲಾಸ್' ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಗೂಗಲ್ ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ವಾರ್ಬಿ ಪಾರ್ಕರ್ (Warby Parker) ಮತ್ತು ಜೆಂಟಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ (Gentle Monster) ಜೊತೆಗೂಡಿ ತನ್ನ 'ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಆರ್' (Android XR) ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2026 ರಂದು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
- ಸ್ನ್ಯಾಪ್ (Snap): ಈ ವರ್ಷ 'ಸ್ಪೆಕ್ಸ್' (Specs) ಎಂಬ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಎಆರ್ (AR) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 2,195 ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹2,11,165) ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಪಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ. ಸಿರಿ ಎಐ ಶಕ್ತಿ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗೌಪ್ಯತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ 2027ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ (Wearable Tech) ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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