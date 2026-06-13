ಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಗಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ: ಆಪಲ್
Siri Not A Boyfriend Or Girlfriend: ಹೊಸ ಸಿರಿ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ AI ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾಟ್ನರ್ ಆಗಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ..
Published : June 13, 2026 at 8:15 AM IST
Siri Not A Boyfriend Or Girlfriend: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಹಚರರು ಅಥವಾ ಪಾಟ್ನರ್ನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಈ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಾಟ್ನರನಂತೆ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಹುಡುಗರು ಗೆಳತಿಯಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ AI-ಚಾಲಿತ ಸಿರಿ ಯಾರ ಪಾಟ್ನರ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ WWDC 2026 ಅನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ OS ಅಪ್ಡೇಟ್, iOS 27 ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿರಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ AI-ಪವರ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಈವೆಂಟ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಈವೆಂಟ್ ನಂತರ ಆಪಲ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕ್ರೇಗ್ ಫೆಡೆರಿಘಿ, ಹೊಸ ಸಿರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. iOS 27 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ ಸಿರಿಗೆ ಆಪಲ್ನ ವಿಧಾನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
AI ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ AI ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್: ಹೊಸ ಸಿರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ AI ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ AI ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಫೆಡೆರಿಘಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಅನೇಕ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಪಲ್ನ ವಿಧಾನವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಹೊಸ ಸಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿರಿಯನ್ನು ಪ್ರಣಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂವಹನಗಳು ಅದರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು AI ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಆಪಲ್: ಆಪಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಗ್ರೆಗ್ ಜೋಸ್ವಿಯಾಕ್ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆಪಲ್ ಕೇವಲ AI ಗಾಗಿ AI ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಬದಲು AI ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. AI ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಪಲ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೆಡೆರಿಘಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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