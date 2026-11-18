ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ಐಕ್ಲೌಡ್, ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್, ಆಪಲ್ ಪೇ: ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯದ ಎನ್ಎಸ್ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ!
Apple & NSA Outage Update: ಆಂತರಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಪಲ್ನ ಐಕ್ಲೌಡ್, ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಪೇ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿವೆ.
Published : November 18, 2026 at 9:22 AM IST
Apple & NSA Outage Update: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಸರಣಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆಂತರಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ (Internal Software Update) ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಆಪಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ. ಐಕ್ಲೌಡ್ (iCloud), ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ (App Store), ಆಪಲ್ ಪೇ (Apple Pay), ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಪಲ್ಕೇರ್ (AppleCare) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಪಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 'ಡೌನ್ಡಿಟೆಕ್ಟರ್' (DownDetector)ನಲ್ಲಿಯೂ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಎನ್ಎಸ್ಎ (NSA) ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದ್: ಆಪಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (NSA) ರಹಸ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನ ಜಾಲ 'ಎನ್ಎಸ್ಎ ನೆಟ್' (NSANet) ಸ್ಥಗಿತ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವರ್ಗೀಕೃತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಎ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ (Essential Personnel Only) ಮಾತ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶಕ (DNI) ಜೇ ಕ್ಲೇಟನ್ (Jay Clayton) ಅವರು, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು (Software Patch) ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸಲು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನಯಾನ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳೂ ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.
- ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಚೇಸ್: ಸೋಮವಾರ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 'ಝೆಲ್ಲೆ' (Zelle) ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಚೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೇವೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
- ಎಫ್ಎಎ (FAA) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಹೋಟೆಲ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (FAA) ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತೆಯೇ 10,200 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
- ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಸ್ಥಗಿತ: ಕಳೆದ ವಾರ ಔಟ್ಲುಕ್, ಟೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಪೈಲಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಸ್ಥಗಿತವೂ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆಂತರಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ (Internal Software Update) ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಆಪಲ್ನ ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಐಕ್ಲೌಡ್ (iCloud), ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ (App Store) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಪೇ (Apple Pay) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವು ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಪಲ್ಕೇರ್ (AppleCare) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಐಕ್ಲೌಡ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪರದಾಡಿದ್ದರು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 'ಡೌನ್ಡಿಟೆಕ್ಟರ್' (DownDetector) ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೇಜ್ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ಕೇರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಲೌಡ್ ಲಾಗಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್, ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದ ಈ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ (Cyberattack) ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಪಲ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಚೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿರುವುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರಾಳತೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ಎಸ್ಎ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವೂ ಎಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
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