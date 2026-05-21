ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ 2.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ತಡೆದ ಆಪಲ್!
Apple App Store: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ 2.2 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಂಚನೆಯ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : May 21, 2026 at 11:22 AM IST
Apple App Store: ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೋ ಮೂಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಆಪಲ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ $2.2 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಂಚನೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು $11.2 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸೈಡ್-ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 170 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾದ ಭದ್ರತಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ-ಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ನೀಡುವವರಿಂದ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮಾನವ ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ 175 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 850 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ತಂಡಗಳು ವಂಚನೆಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೋಸದ ಗ್ರಾಹಕ ಖಾತೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 40.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಕಂಪನಿ.
ಇಂತಹ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಪಲ್ ವಂಚನೆಯ ಕಾಳಜಿಯ ಮೇಲೆ 193,000 ಡೆವಲಪರ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆ 138,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪರ್ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಆಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಫೇಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಮಾಲ್ವೇರ್, ಅಶ್ಲೀಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಜೂಜಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 28,000 ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಎಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 2.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು 5.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಕದ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆದಿದೆ ಆಪಲ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು.
ಆಪಲ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಅಸಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿತು. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪತ್ತೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಮಾರು 195 ಮಿಲಿಯನ್ ವಂಚನೆಯ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಆಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
