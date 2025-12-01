‘ಏರ್’ ಎಫೆಕ್ಟ್! ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜರು!!
iPhone Air Flop: ಆಪಲ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಐಫೋನ್ ಆದ ಏರ್ನಿಂದಾಗಿ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : December 1, 2025 at 8:14 AM IST
iPhone Air Flop: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್ "ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್" ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಸಹ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಆಪಲ್ ಕೂಡ ತನ್ನ "ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2" ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಏನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ? ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ..
ಡಿಜಿಟೈಮ್ಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ ಏರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಪಲ್ "ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2" ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ಆಪಲ್ "ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್" ಅನ್ನು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಅದರ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಮಾರಾಟವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೀರಿ ಉತ್ತಮ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡವು.
ಆಪಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತು:
- ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು.
- ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.
- ಲಕ್ಸ್ಶೇರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.
- ಸಾಧನದ ಪ್ರಮುಖ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆದರು.
ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಆಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಆಪಲ್ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಆಪಲ್ನಂತೆಯೇ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಸ್ಲಿಮ್ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 25 ಎಡ್ಜ್" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಫೋನ್ನ ಮಾರಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಡ್ಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರರ್ಥ ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಎಡ್ಜ್" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಯೋಮಿ, ಒಪ್ಪೊ ಮತ್ತು ವಿವೊದಂತಹ ಚೀನೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಚೀನೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
|Brand
|Ultra-Slim
|States
|Apple
|iPhone Air and iPhone Air 2 production cut
|Next Generation Plan delayed
|Samsung
|Galaxy S25 Edge
|Next model cancelled
|Xiaomi
|Ultra-thin project
|Cancel
|Oppo
|Ultra-thin phone
|Delayed indefinitely
|Vivo
|Ultra-slim design plan
|removed
|Motorola
|X70 Air, Edge 70
|The plan is also ongoing
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ!: ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಶಿಯೋಮಿ, ಒಪ್ಪೊ ಮತ್ತು ವಿವೊದಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಸ್ಲಿಮ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ?: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಬಾಳಿಕೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮತೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಐಫೋನ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತರಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇತರ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಓದಿ: ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಅಮರಿಕಾಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ: ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್