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ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ - ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನದ್ದೇ ಹವಾ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ

Global Smartphone Market: ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ Q2 2026ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರಾಟದ 26 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ.

COUNTERPOINT Q2 2026 REPORT IPHONE 17 BEST SELLING SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA GLOBAL RAM SHORTAGE
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್-ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ದೇ ಹವಾ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 9:43 AM IST

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Global Smartphone Market: ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. Q2 2026ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ 26 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲು ಪಡೆದಿವೆ. ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 11 ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿವೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಆಪಲ್-ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮೇಲುಗೈ: ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಪಲ್‌ನ ಐಫೋನ್ 17 ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ 6 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತಲಾ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ RAM ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಮಾರಾಟ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆ: ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಕರ್ಣ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ಆಪಲ್ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಐಫೋನ್ 17 ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಬೇಸ್ ಐಫೋನ್ 17 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಐಫೋನ್ 17e ಕೂಡ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್‌ಸೇಫ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮಾದರಿ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಸೀರಿಸ್​ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್​ ತಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟವು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೀರಿಸ್ ಮಾರಾಟದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹರ್ಷಿತ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾದ ಪ್ರೈವಸಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A ಸೀರಿಸ್​ಗೂ ಬೇಡಿಕೆ: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A ಸೀರಿಸ್​ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಕ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A ಸೀರಿಸ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಆರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

COUNTERPOINT Q2 2026 REPORT
IPHONE 17 BEST SELLING
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA
GLOBAL RAM SHORTAGE
GLOBAL SMARTPHONE MARKET

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