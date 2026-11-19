ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ 12 ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಲೇಬಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ! ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್
Apple Maps All-New India Update: ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಆಪಲ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 'ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್'ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ನಗರಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 8:35 AM IST
Apple Maps All-New India Update: ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನಿಖರಗೊಳಿಸಲು ಆಪಲ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ 'ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್' (Apple Maps) ಸೇವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟ ಹಾಗೂ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಡಿ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳನ್ನು (Landmarks) ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ (Natural Language Guidance): ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಂತೆಯೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಮುಂದಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ" ಎನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ "ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ" (Turn right after the petrol pump) ಎಂಬಂತಹ ನೈಜ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಲೇಬಲ್ಗಳು (Dual-language labels): ಭಾರತದ ರಸ್ತೆ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳೆರಡೂ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ, ಬಂಗಾಳಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಪಂಜಾಬಿ, ಒಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಎರಡೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2 ಅಥವಾ macOS 27.2 ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).
ಲೇನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟಾಪ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ETA ಹಂಚಿಕೆ..
- ಲೇನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್: ತಿರುವು ಅಥವಾ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಚಾಲಕರು ಸರಿಯಾದ ಲೇನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟಾಪ್ ರೂಟಿಂಗ್: ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 15 ನಿಲುಗಡೆಗಳವರೆಗೆ (Stops) ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಐಫೋನ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
- ETA ಶೇರಿಂಗ್: ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಅಂದಾಜು ಸಮಯವನ್ನು (ETA) ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿರಿ ಎಐ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತ ವರದಿ ಮತ್ತು ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ:
- ಚಾಲಕರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯದೆಯೇ ಸಿರಿ ಎಐಗೆ (Siri AI) ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪಘಾತ, ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಆಯ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (EV) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ನಗರಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಹತ್ತಿರದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು ಮತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಲುಕ್ ಅರೌಂಡ್, AR ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್..
- Look Around: ಬೀದಿ ಮಟ್ಟದ (Street-level) ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- AR Walking Directions: ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ತಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತಿ ಹತ್ತಿರದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
- ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಬೈಕ್ ಲೇನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ವಿವರವಿರುವ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ ರೂಟ್ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿಯಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಲಿತು ಮುನ್ನೋಟ ತೋರಿಸುವ 'ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್' (Preferred Routes) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ (Privacy) ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ: ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ಸೈನ್-ಇನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಾಧನದಲ್ಲೇ (On-device) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗೆ (Random identifiers) ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಸುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (Blurred).
ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗೌಪ್ಯತಾ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಭಾರತದ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
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