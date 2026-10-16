3 ಲಕ್ಷದ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಡೆದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಫಟ್! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೈಜಾರಿದರೆ ಜೇಬಿಗೆ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಕತ್ತರಿ ಖಚಿತ!
iPhone-Duo Repair Cost India: ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೊದ ರಿಪೇರಿ ಬೆಲೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬದಲಿಸಲು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ಇದು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 9:35 AM IST
iPhone Duo Repair Cost India: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ' (iPhone Duo) ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಐಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,99,900 ರೂಪಾಯಿಗಳು (ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.). ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ನ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಫೋನ್ನ ರಿಪೇರಿ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (Repair Costs) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾರಂಟಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ ಹಾಳಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ, ಇದರ ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಒಳಭಾಗದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ!: ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ರಿಪೇರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಇದರ ಒಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (Inner Display). ವಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಇನ್ನರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಳಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,49,900 ರೂಪಾಯಿ (ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ (ಬೆಲೆ 1,64,900 ರೂ.) ಫೋನ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ 1,34,900 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳ ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚದ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ: ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ ಫೋನ್ನ ಇತರೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ದರ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಸಹ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
- ಕವರ್ ಲೇಯರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್: 5,900 ರೂ.
- ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಗಾಜು) ಒಡೆದರೆ: 20,900 ರೂ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು: 24,900 ರೂ.
- ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಳಾದರೆ: 26,900 ರೂ.
- ಹೊರಭಾಗದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (Outer Display) ರಿಪೇರಿ: 42,900 ರೂ.
- ಹೊರಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎರಡೂ ಒಡೆದರೆ: 55,900 ರೂ.
- ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದರೆ: ಗರಿಷ್ಠ 2,24,900 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬಿಲ್ ಬರಬಹುದು!
AppleCare ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ?: ಈ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಲು ಆಪಲ್ ಕೇರ್ (AppleCare) ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣತನದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೂಡ ನೀವು 51,900 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಫೋನ್ ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗುವ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಪೇರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
AppleCare ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ತಲಾ 2,500 ರೂ. ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಇನ್ನರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 8,900 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಫೋನ್ ಕದ್ದೊಯ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದರೆ 15,900 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಲೈಮ್ ಫೀಸ್ ಇರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವವರು 52 ಸಾವಿರದ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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