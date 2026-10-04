ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಚಾಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾನ್: ಜಾಕ್ ಡಾರ್ಸಿ ಬೇಸರ!
Bitchat Banned In India: MeitY ಆದೇಶದ ನಂತರ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಜಾಕ್ ಡಾರ್ಸಿಯ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ Bitchat ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 7:56 AM IST
Bitchat Banned In India: ಟ್ವಿಟರ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಜಾಕ್ ಡಾರ್ಸಿ ಅವರ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಟ್ಚಾಟ್ (Bitchat) ಅನ್ನು ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (MeitY) ದಿಂದ ಟೇಕ್ಡೌನ್ ಆದೇಶ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾಕ್ ಡಾರ್ಸಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಕ್ ಡಾರ್ಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಆ್ಯಪ್ ರಿವ್ಯೂ ಟೀಮ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ "ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ bitchat ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಸಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, MeitY ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆ್ಯಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಪಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
government of India officially removes bitchat from the App Store https://t.co/9oHHiwquec— jack (@jack) October 3, 2026
69A ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್: ಈ ಟೇಕ್ಡೌನ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 69A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ Bitchat ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರೂ ಡೆವಲಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ನ TestFlight ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ TestFlight ಲಿಂಕ್ಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MeitY ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Bitchat ಎಂದರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಮೆಸೇಜ್!: ಬಿಟ್ಚಾಟ್ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಧಾರಿತ ಪೀರ್-ಟು-ಪೀರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು GitHub ನಿಂದಲೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು: ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಬ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು GitHub ಗೆ Bitchat ನ ರೆಪೊಸಿಟರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ಫೋನ್ ಟು ಫೋನ್. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು MeitY ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 69A ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.
69A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಜಾಕ್ ಡಾರ್ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ iPhone ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Bitchat ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.
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