ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಅನುಚಿತ ಸಂಭಾಷಣೆ: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ 'Talkie' AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಆಪಲ್!
Apple Removes Talkie AI Chatbot App-Store: ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಅನುಚಿತ ಸಂವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಅಸಭ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಪಲ್ 'ಟಾಕಿ' AI ಆಪ್ನ್ನು ತನ್ನ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
Published : November 27, 2026 at 11:29 AM IST
Apple Removes Talkie AI Chatbot App Store: ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಆಪ್ 'ಟಾಕಿ' (Talkie) ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ (App Store) ಕಿತ್ತೆಸೆದಿದೆ. ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಅನುಚಿತ ಸಂವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಅಸಭ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಆಪಲ್ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಕೆ ಮೂಲದ 'ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ' (Bureau of Investigative Journalism) ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಪ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆಪಲ್ ಅಸಭ್ಯ ವಿಷಯದ (Sexual content) ಕಾರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಪೋಷಕರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಸತ್ಯವೇನು?
- ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ಸಂಭಾಷಣೆ: ಈ ತನಿಖೆಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪೋಷಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ AI-ರಚಿತ ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಅನುಚಿತ ಮತ್ತು ನಿಂದನೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (Verbally abusive conversations) ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- 18+ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಕೆ: ಟಾಕಿ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪಠ್ಯ (Text) ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ (Voice) ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ AI ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೃತಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈ ಆಪ್ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್: ಟಾಕಿ ಆಪ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯೂರೋ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೂ ಈ ಆಪ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ (Google Play) ಲಭ್ಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ 50 ಮಿಲಿಯನ್ (5 ಕೋಟಿ) ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 70 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಾಟಿಂಗ್: ಟಾಕಿ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ SUBSUP ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಚೀನೀ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 70 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
2024ರಲ್ಲೂ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಟಾಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರ-ರಚಿತ ವಿಷಯದ (Objectionable user-generated content) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ChatGPT, ಜೆಮಿನಿಗಿಂತ ಟಾಕಿ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?: ಟಾಕಿ ಒಂದು AI-ಚಾಲಿತ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ (Companion) ಮತ್ತು ರೋಲ್-ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ (Role-playing) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ (ChatGPT) ಅಥವಾ ಜೆಮಿನಿ (Gemini) ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ AI ಸಹಾಯಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಟಾಕಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ, ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ AI ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಆಪ್ಗಳು ಮನರಂಜನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 18+ ವಯೋಮಿತಿಯ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಂತಹ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ನಿಷೇಧದ ಕ್ರಮವು ಮಕ್ಕಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
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