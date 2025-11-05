ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು iOS 26.1! ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ?
iPhone iOS 26.1 Update: ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ iOS 26.1 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ..
Published : November 5, 2025 at 1:40 PM IST
iPhone iOS New Update: ಆಪಲ್ ತನ್ನ iOS ನ ಸ್ಥಿರ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ iOS 26.1 ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. iOS 26 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಇದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. iOS 26 ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ iOS 26.1 ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಲುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: iOS 26.1 ನೊಂದಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟಿಂಟೆಡ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು iOS 26 ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಟಿಂಟೆಡ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ iPhone ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ & ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಟಿಂಟೆಡ್ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Apple has officially released iOS 26.1 with new Liquid Glass settings, slide to stop alarms, Apple TV+ rebrand, and more pic.twitter.com/YpLdmuY4WC— Apple Hub (@theapplehub) November 3, 2025
ಅನಿಮೇಷನ್ - ಸಂಬಂಧಿತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗಳು: ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ಅನಿಮೇಷನ್ - ಸಂಬಂಧಿತ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ iOS 26 ರಿಂದ ಐಫೋನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಕಾನ್ಗಳು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಇದು ಐಫೋನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಮೇಷನ್-ಸಂಬಂಧಿತ ದೋಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೋಷವನ್ನು iOS 26.1 ನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈಗ iOS 26.1 ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್: ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐಫೋನ್ನ ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಗೆಸ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಾ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ iOS 26.1 ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಗೆಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವೈಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಆಪಲ್ ಟಿವಿ+ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ನೀವು ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿದರೆ iOS 26.1 ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಆಪಲ್ ಟಿವಿ+ ಬದಲಿಗೆ ಆಪಲ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೇ ನೀವು ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ಈಗ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅವತಾರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಜನರು iOS 26.1 ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ iOS 26.1 ರ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ iOS 26 ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ iOS 26.1 ನ ಸ್ಥಿರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೊರ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು.
ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆ?: ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ ನೀವು iOS 26ರ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.
