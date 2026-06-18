ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಟಿಮ್ ಕುಕ್
iPhone Price Hike: ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
Published : June 18, 2026 at 1:12 PM IST
iPhone Price Hike: ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಐಫೋನ್ಗಳು, ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೂ ಆಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಟಿಮ್ ಕುಕ್, ಕಂಪನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿವೆ. DRAM ಮೆಮೊರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಡುಬರುವ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕುಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಪಲ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮೊದಲು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವಿದೆ. ಚಿಪ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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