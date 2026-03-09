ETV Bharat / technology

3 ಸೂಪರ್ - ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಆ್ಯಪಲ್

ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಅವರು ಪವರ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಸ್​ಲೆಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Representational Image
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಪಲ್ ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಅವರ ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ಪವರ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಸ್​​ಲೆಟರ್​​ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ಹೊಸ "ಅಲ್ಟ್ರಾ"-ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿದೆ.

ಆಪಲ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಈಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗುರ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಎಸ್‌ಇ, ಐಪ್ಯಾಡ್ 11 ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ನಿಯೋ ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳು iOS ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆಪಲ್ ಹೊಸ "ಸೂಪರ್-ಪ್ರೀಮಿಯಂ" ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಪಲ್‌ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಾಧನಗಳು : ಮೂರು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಗುರ್ಮನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಆಪಲ್‌ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊದಲ ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಫೋನ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದರ ಬೆಲೆ $2,000 (ಸುಮಾರು ರೂ. 1.85 ಲಕ್ಷ). ಇದು ಮಡಿಸುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಡಿ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮರೆಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಆಪಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಐಫೋನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಗುರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿರಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡಲು ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೇ ಸಾಧನವಾದ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವು ಟಚ್ - ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರ್ಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯು M - ಸರಣಿಯ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಾಧನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

