ಐಫೋನ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ ಆಪಲ್​ ಪೇ

Apple Pay In India: ಆಪಲ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯಾದ ಆಪಲ್ ಪೇ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Apple announces contactless payments via new iPhones (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 2:32 PM IST

1 Min Read
Apple Pay In India: ಆಪಲ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯಾದ ಆಪಲ್ ಪೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಡೆದರೆ, ಆಪಲ್ ಪೇ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆಪಲ್ ಪೇ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 89 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವು ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನು UPI ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ UPI ಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೂರೈಕೆದಾರ (TPAP) ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್‌ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ವಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದನ್ನು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ UPI ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಪೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಆಪಲ್ ಪೇ ಅನ್ನು ಆಪಲ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಪಲ್ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಪಲ್ ವಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್-ಆಫ್-ಸೇಲ್ (PoS) ಯಂತ್ರದ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ವಾಲೆಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಗ್ರ ಐದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

