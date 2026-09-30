ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೇ ಸರ್ವೀಸ್ ಶುರು: ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್, PIN-OTP ಹಂಗಾಮ ಇಲ್ಲ!
Apple Pay India Launch: ಆಪಲ್ ಪೇ ಸೇವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, iPhone, iPad, Apple Watch ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Axis Bank ಕಾರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 30, 2026 at 9:58 AM IST
Apple Pay India Launch: ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೇವೆಯಾದ Apple Pay ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಕಂಪನಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ iPhone, iPad ಮತ್ತು Apple Watch ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ Apple Pay ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. Mac ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ Axis Bank ನೀಡಿರುವ Visa ಮತ್ತು Mastercard ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು Apple Pay ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಬಹುದು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ NFC ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Apple Pay ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ Apple Pay ಮತ್ತು Apple Wallet ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬೈಲಿ, ಭಾರತವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಭಾರತದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Apple Pay ತರಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೇವೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸುಲಭ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ಔಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ PIN ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ OTP ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
Apple Pay ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಪ್, PIN ಅಥವಾ OTP ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪದೇ ಪದೇ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸದೆಯೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭ ಎಂದು ಬೈಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?: Apple Pay ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು Apple Pay ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ Device Account Number ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Secure Element ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಮ - ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಚಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಆ್ಯಪಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಾಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಳಕೆದಾರ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಕರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ಐಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ಅವರು Find My ಆಪ್ ಬಳಸಿ ಆ ಸಾಧನದಿಂದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು, ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಕಾರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಗ್ರಾಹಕರು Axis Bank ಆಪ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಲೆಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Wallet ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಲು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೇ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ MD ಮತ್ತು CEO ಅಮಿತಾಭ್ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ, Apple Pay ಪರಿಚಯವು ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು, ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ತಡೆರಹಿತ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ Axis Bank ವಿತರಿಸಿದ Mastercard ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ Apple Pay ಪರಿಚಯವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಸಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುರೇಶ್ ಸೇಥಿ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ Apple Pay ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಪಲ್ ಪೇ ಬಳಸುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನೀಡುವ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Apple Store ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ Apple Pay ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Apple Pay ಈಗ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು, ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 11,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
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