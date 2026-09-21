ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್!: ಫೈನಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ Apple Pay, ಹೊಸ ಹೋಮ್ ಹಬ್!
Apple Pay India Launch: ಆ್ಯಪಲ್ ಪೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. UPI ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಸದ್ಯದರಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಹೋಮ್ ಹಬ್ ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 12:55 PM IST
Apple Pay India Launch: ಆ್ಯಪಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! Apple Pay ಕೊನೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗರ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ, 2014ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಸೇವೆ ಇದೀಗ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ತಮ್ಮ Power On ನ್ಯೂಸ್ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಮನ್ "finally" ಎಂದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Apple Pay ಬರ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
UPI ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ?: ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗರ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ Apple Pay ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ UPI ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. UPI ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದರೆ, ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ UPI ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬಹುದು, ನಂತರ UPI ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Apple is gearing up to launch Apple Pay in India — finally — by October, I’m told. https://t.co/RzK90Hvi3a— Mark Gurman (@markgurman) September 20, 2026
ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್?: ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ Axis Bank ಆ್ಯಪಲ್ನ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ Axis Bank ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ HDFC Bank ಮತ್ತು ICICI Bank ಜೊತೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆ್ಯಪಲ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಸಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಧ್ಯ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ನಿಜವಾದರೆ ಭಾರತದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾಗಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ.
Apple ಹೊಸ ಹೋಮ್ ಹಬ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ!: ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ (iPhone Duo) ಲಾಂಚ್ ನಂತರ ಆ್ಯಪಲ್ನ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ ಇದೆ. J490 ಎಂಬ ಕೋಡ್ನೇಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಾಧನ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲೇ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಗರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು Amazon Echo Show ತರಹ ಇರಲಿದ್ದು, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬಹುದು. ವೈ- ಫೈ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ iOS, tvOS ಮತ್ತು watchOS ಐಡಿಯಾಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಪ್, ನೋಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಸಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಬಯಸಿದೆ.
Fitness+ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ Fitness+ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ್ಯಪಲ್ Fitness+ ಅನ್ನು ಹೊಸ Health ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: AI ಸ್ಲೋ ಮಾಡಲು 4 ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಡೀಲ್: ಅಮೆರಿಕ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕೇಸ್! ಸೆ. 12ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದೇನು?