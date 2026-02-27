ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಪೇ: ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ!
Apple Pay Service in India: ಈ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಪೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಐಸಿಐಸಿಐ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : February 27, 2026 at 10:07 AM IST
Apple Pay Service in India: ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಪೇಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲು Apple Pay ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಪೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಪೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಪೇ 2026ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಪಲ್ನ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯಾದ ಆಪಲ್ ಪೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 89 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈಗ ಭಾರತದ ಸರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. IDC ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ICCI, HDFC ಮತ್ತು Axis ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ 2026ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಪೇ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ICICI, HDFC ಮತ್ತು Axis ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಪಾವತಿ ಜಾಲಗಳಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಇಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಯುಪಿಐ ಸಪೋರ್ಟ್: ಆಪಲ್ ಪೇ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪೆಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (ಯುಪಿಐ) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇಂಕ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಫೋನ್ಪೇ, ಅಮೆಜಾನ್.ಕಾಮ್ ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೇಟಿಎಂನಂತಹ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಆಪಲ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶ: 750 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಪಲ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ಪೇಗೆ ಪೈಪೋಟಿ: ಯುಪಿಐ ಜನರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಪಲ್ ಪೇ ಪ್ರವೇಶವು ಭಾರತದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ನ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ ಪೇಟಿಎಂನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಪೇ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ, ಇದು ಆಪಲ್ ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ10ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಾಲವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರನೇ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.
NFCಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಪಾವತಿಗಳು: ಆಪಲ್ ಪೇ ಸೇವೆಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ನಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ (NFC) ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. NFC ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು POS ಸಾಧನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಪೇ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 89 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 11,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾವತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
NPCIನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವೇಟಿಂಗ್: ಆಪಲ್ ಪೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. NPCI ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇದು UPI-ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ ಪೇನಂತೆ ಆಪಲ್ ಪೇ ಕೂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು UPI ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ NPCI ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
