ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಆಪಲ್; ಫುಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ
Apple Google Partnership: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಿರಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ AI ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
Published : January 13, 2026 at 2:50 PM IST
Apple Google Partnership: ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಪಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ AI ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪಾಟ್ನರ್: ಗೂಗಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ನ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆಪಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾದರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಡಿಪಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಈ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸಿರಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇದು ಆಪಲ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2024ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗೆ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಿರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್: ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು iOS 26.4 ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಐಮೆಸೇಜ್ನಂತಹ ಆಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಓಪನ್ಎಐನ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ: AI ಬಗ್ಗೆ ಆಪಲ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಲುವು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿರಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಆಪಲ್ ಸಿರಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಈಗ ಜೆಮಿನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಓಪನ್ಎಐನ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ 3 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿರಿಯ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಓದಿ: ಇವಿಗೆ ಮನಸೋತ ದೇಶವಾಸಿಗಳು!; ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಮಾರಾಟ!!