ಗೂಗಲ್​ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಆಪಲ್​; ಫುಲ್​ ಅಪ್​​ಗ್ರೇಡ್​ ಆಗಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ

Apple Google Partnership: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ ವಾಯ್ಸ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಸಿರಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ AI ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್​ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಆಪಲ್​ (Photo Credit: Apple, Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 2:50 PM IST

Apple Google Partnership: ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಐಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಾಯ್ಸ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಪಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್‌ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ AI ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪಾಟ್ನರ್​: ಗೂಗಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್‌ನ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆಪಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾದರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಡಿಪಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಈ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸಿರಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇದು ಆಪಲ್‌ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2024ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗೆ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಿರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್: ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು iOS 26.4 ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಐಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಐಮೆಸೇಜ್‌ನಂತಹ ಆಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಓಪನ್‌ಎಐನ ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆಪಲ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯ: AI ಬಗ್ಗೆ ಆಪಲ್‌ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಲುವು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿರಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಆಪಲ್ ಸಿರಿ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಈಗ ಜೆಮಿನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಓಪನ್‌ಎಐನ ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ 3 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿರಿಯ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

