ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

Apple Share Price: ಆಪಲ್‌ನ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಪಲ್ $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

IPHONE 17 RECORD SALES APPLE SHARE PRICE IPHONE 17 SERIES IPHONE 17 RECORD SALES IN CHINA
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Apple Share Price: ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಆಪಲ್ $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಪ್ ತಯಾರಕ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕಂಪನಿ ಆಪಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಆಪಲ್‌ನ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17 ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಐಫೋನ್ 17 ರ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆಪಲ್ ಷೇರುಗಳು ಸೋಮವಾರ ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $262.9ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸುಮಾರು $3.9 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಐಫೋನ್ 17ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರಾಟ: ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಸೀರಿಸ್​ಗಿಂತ ಶೇ.14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಪಲ್‌ನ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಆಕರ್ಷಕ: ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮೆಂಗ್‌ಮೆಂಗ್ ಜಾಂಗ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ‘ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಚಿಪ್, ಸುಧಾರಿತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಐಫೋನ್ 16 ರಂತೆಯೇ ಅದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟ: ಮೂಲ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾದರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಪಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್: ಆಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಲೂಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಂಪನಿಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು 'ಹೋಲ್ಡ್' ನಿಂದ 'ಖರೀದಿ'ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಗುರಿಯನ್ನು $226 ರಿಂದ $315 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ‘ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಪಲ್‌ನ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮೀರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಲೂಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಆನಂದ ಬರುವಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಬುತ್ತದೆ.

ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಐಫೋನ್ 17ರ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಆಪಲ್‌ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಬಹುದು. ಆಪಲ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆದಾಯದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎರಡಂಕಿಯ ಮಾರಾಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

