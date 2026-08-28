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ಆಪಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಹೀರಾತು ಶುರು: ನೀಲಿ ಆ್ಯಡ್​ ಐಕಾನ್​​​, ಗೂಗಲ್​ಗೆ ಟಕ್ಕರ್!

Apple Maps Ads iPhone: ಆಪಲ್​ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಪಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಆಪಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಹೀರಾತು ಶುರು (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 10:58 AM IST

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Apple Maps Ads iPhone: ಆಪಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆಪಲ್​ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸೇವೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪಲ್​ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿಯೇ ಆಪಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ತರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಪಲ್​ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿತ್ತು.

ಎರಡು ಕಡೆ ಜಾಹೀರಾತು: ಜಾಹೀರಾತು ಆಪಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಚ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಾಟ ರಿಸಲ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ಆದರೆ, ಆಪಲ್​ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಹೀರಾತು ಬಳಕೆದಾರರ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ಚ್​ನಲ್ಲೂ ಜಾಹೀರಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೋಲ್‌ಔಟ್: ಆಪಲ್​ 9to5Macಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್​ ಐಕಾನ್ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಹಲವು ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಯಾನ್: ಆಪಲ್​ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಪಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಖೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ATM ಮಷಿನ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮನೆ ಸೇವೆಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೇಲೂ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.

ಗೂಗಲ್‌ಗಿಂತ ಕಠಿಣ ನೀತಿ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ನೀತಿಯು ಆಪಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇತರ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ ಸೇವೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್​ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾದರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ ಕೇವಲ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

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