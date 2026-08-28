ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಹೀರಾತು ಶುರು: ನೀಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಐಕಾನ್, ಗೂಗಲ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್!
Apple Maps Ads iPhone: ಆಪಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 28, 2026 at 10:58 AM IST
Apple Maps Ads iPhone: ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆಪಲ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸೇವೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿಯೇ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ತರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಪಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿತ್ತು.
ಎರಡು ಕಡೆ ಜಾಹೀರಾತು: ಜಾಹೀರಾತು ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಚ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಾಟ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ, ಆಪಲ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಹೀರಾತು ಬಳಕೆದಾರರ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲೂ ಜಾಹೀರಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೋಲ್ಔಟ್: ಆಪಲ್ 9to5Macಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಹಲವು ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಯಾನ್: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಖೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ATM ಮಷಿನ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮನೆ ಸೇವೆಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೇಲೂ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ಗಿಂತ ಕಠಿಣ ನೀತಿ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ನೀತಿಯು ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇತರ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾದರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೇವಲ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
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