ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ! ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ 'M6' ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ 14-ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ!
Apple MacBook Pro M6 Launched: ಆಪಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ M6 ಚಿಪ್, macOS 27 ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಒಳಗೊಂಡ ಹೊಸ 14-ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 8:27 AM IST
Apple MacBook Pro M6 Launched: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 14-ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ (MacBook Pro) ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'M6 ಚಿಪ್' ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ M5 ಚಿಪ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಎಐ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
M6 ಚಿಪ್ನ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ M6 ಚಿಪ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12-ಕೋರ್ ಸಿಪಿಯು (CPU) ಮತ್ತು 12-ಕೋರ್ ಜಿಪಿಯು (GPU) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಸಿಪಿಯು ಕೋರ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ವರ್ಕ್ಫ್ಲೋಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ M6 ಚಿಪ್ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ (M5) ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ವೇಗದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಎಐ (AI) ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಳೆಯ ಎಂ1 (M1) ಚಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವೇಗ ಮತ್ತು 13 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಐ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೆಸಿ: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಜಿಪಿಯು ಕೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ 'ನ್ಯೂರಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಸ್' ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಡ್ಯುಯಲ್ 16-ಕೋರ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಎಂಜಿನ್' ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಿರಿ ಎಐ (Siri AI), ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು (LLMs) ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಐ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ಗಳು ಸಾಧನದ ಒಳಗೇ (On-device) ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸ್ ವೆರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 16GB ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೆಮೊರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 32GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ 170GB/s ತಲುಪಿದೆ.
ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಫೀಚರ್ಸ್..
- 24 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್: ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿ ಇದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದರಲ್ಲಿ 1600 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೆಟಿನಾ ಎಕ್ಸ್ಡಿಆರ್ (Liquid Retina XDR) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 'ನ್ಯಾನೋ-ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್' (Nano-texture) ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ: ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಡುವ 12MP ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಆಡಿಯೋ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 6-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ 3-ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅರೇ ಇರಲಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು: ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ Wi-Fi 7 ಮತ್ತು Bluetooth 6 ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು HDMI ಪೋರ್ಟ್, MagSafe 3 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಮೂರು Thunderbolt 4 ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಒಂದು SDXC ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾಹ್ಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು (External Displays) ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಧನವು ಇತ್ತೀಚಿನ macOS 27 Golden Gate ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಫಾರಿ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೆಶನ್
|ಫೀಚರ್
|ವಿವರಗಳು
|ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ (Chip)
|M6 (12-core CPU, 12-core GPU)
|ಎಐ ಎಂಜಿನ್ (AI)
|ಡ್ಯುಯಲ್ 16-ಕೋರ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಎಂಜಿನ್ + ಜಿಪಿಯು ನ್ಯೂರಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಸ್
|ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ (Battery)
|24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ (Up to 24 hours)
|ರ್ಯಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ (Memory)
|16GB ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 32GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯ
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (Display)
|ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೆಟಿನಾ XDR, ನ್ಯಾನೋ-ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್
|ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ (Connectivity)
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 3x Thunderbolt 4 ಪೋರ್ಟ್ಸ್
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ (Camera)
|12MP ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ (Center Stage)
|ಬೆಲೆ (Price)
|₹2,39,900
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ M6 ಅನ್ನು ಕೇವಲ 14-ಇಂಚಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ₹2,39,900 ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹18,742 ರ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ (No-cost EMI) ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದು 'ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಮತ್ತು 'ಸಿಲ್ವರ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 16-ಇಂಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಇಂಟೆಲ್ ಅಥವಾ M1 ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ.
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