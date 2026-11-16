ಆರೋಗ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಎಐ ಹೆಜ್ಜೆ: ‘ಓಪನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್’ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಅಧ್ಯಯನ!
Apple Health AI Study: ಓಪನ್ ಎಐ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಆಪಲ್ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 2:58 PM IST
Apple Health AI Study: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಓಪನ್ ಎಐ (OpenAI) ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ (Anthropic) ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಎಐ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ವಿಶೇಷ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಆಪಲ್ (Apple) ಕೂಡ ಈ ರೇಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಇತರ ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಐ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ (Clinically Grounded) ಉತ್ತರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಆಪಲ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಓಪನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳು: ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಐಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಐ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಓಪನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್' (OpenEvidence) ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಪಲ್ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಬಳಕೆದಾರರು 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಐಫೋನ್ 15 (iPhone 15) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರದ ಮಾದರಿಯ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ iOS 26 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು 'ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' (Apple Intelligence) ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು.
- ಸುಮಾರು 2,00,000 (2 ಲಕ್ಷ) ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರೊಂದಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ಬೃಹತ್ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಆಪಲ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಆಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವೇನು?: ಬಳಕೆದಾರರು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತೆಯೇ ಈ ಹೊಸ ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಉತ್ತರಗಳು ಕೇವಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರದೆ, 'ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್', 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' ಮತ್ತು 'ನೇಚರ್' (Nature) ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮೂಲಗಳ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ದೈನಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಈ ಆಪ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಬಹುದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
ಹೆಲ್ತ್ಕಿಟ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿಗೆ ನೆರವು: ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ (Personalized) ಮತ್ತು ನಿಖರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ತಮ್ಮ ಆಪಲ್ 'ಹೆಲ್ತ್ಕಿಟ್' (HealthKit) ನಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ (Resting Heart Rate), ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿದ್ರೆಯ ವಿವರ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ರೋಗಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಈ ಆಪ್ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು (Providers) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಆಪಲ್ ಬದ್ಧತೆ: ಬಳಕೆದಾರರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಆಪಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಅನಾಮಧೇಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (Anonymized - ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ). ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು (AI Model Training) ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ಡೇಟಾವನ್ನು 'ಓಪನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಂಬುಲ್ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಪಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ಸುಂಬುಲ್ ದೇಸಾಯಿ, "ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಲ್ತ್ ಎಐ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, "ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಳನೋಟಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿವೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಏನು?: ಈ ಆಪ್ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ 'ಹೆಲ್ತ್ ಆಪ್' (Health App) ಅಥವಾ 'ಸಿರಿ' (Siri) ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಐ-ಆಧಾರಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ 300 ಮಿಲಿಯನ್ (30 ಕೋಟಿ)ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೇಗದ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬೀಳದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಆಪಲ್ನ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬೃಹತ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
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