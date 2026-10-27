ಆಪಲ್ನಿಂದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಲಾಂಚ್: ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂತು ಒಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್! ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ..
Apple iPad Mini OLED Launch: ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಓಎಸ್ 27 ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 9:18 AM IST
Apple iPad Mini OLED Launch: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಿನಿ ಸೀರಿಸ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಒಎಲ್ಇಡಿ (OLED) ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ' (iPad mini) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೋ ಮೂಲದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು, ಹಗುರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಓಎಸ್ 27 (iPadOS 27) ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (Apple Intelligence) ಹಾಗೂ ಸಿರಿಯ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ, ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
It’s going to be an exciting week, and it starts with our all-new iPad mini. Thinner and lighter than ever, with an OLED display, water and dust resistance, better audio, powered by A20 Pro… it’s the biggest update ever to iPad mini! https://t.co/myg4BtuKQD— Greg Joswiak (@gregjoz) October 26, 2026
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಹೊಸ ಒಎಲ್ಇಡಿ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೈ-ಫೈ (Wi-Fi) ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ (Wi-Fi + Cellular) ಎಂಬ ಎರಡು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ-ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಗ್ಲಾಸ್ (Nano-textured Glass) ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿವರವಾದ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
|ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
|ಗ್ಲಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ
|ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆ
|ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ
|128GB
|ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
|ವೈ-ಫೈ (Wi-Fi)
|₹ 82,900
|128GB
|ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
|ವೈ-ಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್
|₹ 1,00,900
|256GB
|ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
|ವೈ-ಫೈ (Wi-Fi)
|₹ 94,900
|256GB
|ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
|ವೈ-ಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್
|₹ 1,12,900
|256GB
|ನ್ಯಾನೋ-ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್
|ವೈ-ಫೈ (Wi-Fi)
|₹ 1,06,900
|256GB
|ನ್ಯಾನೋ-ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್
|ವೈ-ಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್
|₹ 1,24,900
|512GB
|ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
|ವೈ-ಫೈ (Wi-Fi)
|₹ 1,18,900
|512GB
|ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
|ವೈ-ಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್
|₹ 1,36,900
|512GB
|ನ್ಯಾನೋ-ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್
|ವೈ-ಫೈ (Wi-Fi)
|₹ 1,30,900
|512GB
|ನ್ಯಾನೋ-ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್
|ವೈ-ಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್
|₹ 1,48,900
ಈ ಭವ್ಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ (Pre-orders) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2026 ರಿಂದ ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ 36 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6, 2026 ರಿಂದ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ರಿಸೆಲ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಇದು 'ಮಿಡ್ನೈಟ್' ಮತ್ತು 'ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೊಸ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ 8.5-ಇಂಚಿನ ಒಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಜೆಲ್ಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 24 ರಷ್ಟು ತೆಳುಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಗಾತ್ರದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,200 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ತಲುಪಬಲ್ಲದು, ಇದು ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಪ್ಪ ಕೇವಲ 5.4mm ಆಗಿದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ: ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 2nm ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರಿತ 'A20 Pro' ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 6-ಕೋರ್ ಸಿಪಿಯು, 7-ಕೋರ್ ಜಿಪಿಯು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಪಿಯು ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ 'ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 12MP ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 12MP ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 'ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್' ಫೀಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 60fps ವೇಗದಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಟ್ರೂ ಟೋನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ HDR4 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಆಪಲ್ನ ಸ್ವಂತ N1 ಚಿಪ್ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವೈ-ಫೈ 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6 ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಗಿಂತಲೂ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿರುವ C2 ಮಾಡೆಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇ-ಸಿಮ್ (eSIM) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸಿರಿ ಎಐ' (Siri AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
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