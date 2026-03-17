ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿರುವ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಕ್ಸ್ 2: ಬೆಲೆ, ವಿಶೇಷತೆ ಹೀಗಿದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರ್ಚ್25ರಿಂದ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಆಪಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Published : March 17, 2026 at 4:27 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಕ್ಸ್ 2 ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಹೆಚ್2 ಚಿಪ್ನ ಈ ಏರ್ಪಾಡ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ವರ್ಧಿತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 1.5 ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಕ್ಸ್ 2 ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಆಡಿಯೋ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ, ಧ್ವನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಕ್ಸ್ 2 ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೀಗಿದೆ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದರ: ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಕ್ಸ್ 2 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 67,900 ಆಗಿದ್ದು, ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್, ನೀತಿ, ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಐದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಿಂದ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಆಪಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಪಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2ಗಾಗಿ ಆಪಲ್ಕೇರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಆಪಲ್ಕೇರ್+ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬಹು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಪಲ್ಕೇರ್ ಒನ್ (ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಸ್ಪಿಲ್ಗಳು), ಕಳ್ಳತನ/ನಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ತಜ್ಞರಿಂದ 24/7 ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಈ ಹಿಂದಿನ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್1 ಚಿಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾಕ್ಸ್2ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್2 ಚಿಪ್ ವರ್ಧಿತವಾಗಿದೆ. ಎಎನ್ಸಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಸಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಡಿಯೋಗಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಕ್ಸ್ 2 ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಅಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 24 ಬಿಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ, 48ಕೆ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಲೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಡಿಯೋ ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್ಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಡಿಯೋ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು, ಐಒಎಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಒಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಾಡ್ ಒಎಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕವೂ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಪಾಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್2 ಅಡಪ್ಟಿವ್ ಆಡಿಯೋ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ, ಧ್ವನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಅನುವಾದ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
