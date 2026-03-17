ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿರುವ ಏರ್​ಪಾಡ್​ ಮಾಕ್ಸ್​ 2: ಬೆಲೆ, ವಿಶೇಷತೆ ಹೀಗಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರ್ಚ್​25ರಿಂದ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಆಪಲ್​ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅಥವಾ ಆಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಅಪ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಏರ್​ಪಾಡ್​ ಮಾಕ್ಸ್​ 2 (Apple)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 4:27 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಪಲ್​ ತನ್ನ ಏರ್​ಪಾಡ್​ ಮಾಕ್ಸ್​ 2 ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಹೆಚ್​2 ಚಿಪ್​ನ ಈ ಏರ್​ಪಾಡ್​​ ಆಕ್ಟೀವ್​ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​ ವರ್ಧಿತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಏರ್​​ಪಾಡ್​ ಮಾಕ್ಸ್​ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 1.5 ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಏರ್​ಪಾಡ್​ ಮಾಕ್ಸ್​ 2 ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಆಡಿಯೋ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ, ಧ್ವನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏರ್‌ಪಾಡ್ ಮಾಕ್ಸ್ 2 ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏರ್​ಪಾಡ್​ ಮಾಕ್ಸ್​ 2 (Apple)

ಹೀಗಿದೆ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದರ: ಏರ್​ಪಾಡ್​ ಮಾಕ್ಸ್ 2 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 67,900 ಆಗಿದ್ದು, ಮಿಡ್​ನೈಟ್​ ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್​, ನೀತಿ, ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಐದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಡ್​ಫೋನ್​ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್​ 25 ರಿಂದ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಆಪಲ್​ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅಥವಾ ಆಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಅಪ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಪಲ್​ ರಿಟೇಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ನಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2ಗಾಗಿ ಆಪಲ್‌ಕೇರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಆಪಲ್‌ಕೇರ್+ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬಹು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಪಲ್‌ಕೇರ್ ಒನ್ (ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಸ್ಪಿಲ್‌ಗಳು), ಕಳ್ಳತನ/ನಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ತಜ್ಞರಿಂದ 24/7 ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆಪಲ್​ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಏರ್​ಪಾಡ್​ ಮಾಕ್ಸ್​ 2 (Apple)

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಈ ಹಿಂದಿನ ಏರ್​ಪಾಡ್​ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್​1 ಚಿಪ್​ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾಕ್ಸ್​2ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್​2 ಚಿಪ್​ ವರ್ಧಿತವಾಗಿದೆ. ಎಎನ್​ಸಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್​ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಸಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಡಿಯೋಗಾಗಿ ಏರ್​ಪಾಡ್​ ಮಾಕ್ಸ್​ 2 ಡೈನಾಮಿಕ್​ ರೇಂಜ್​ ಅಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 24 ಬಿಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ, 48ಕೆ ಹರ್ಟ್ಜ್​ ಲೂಸ್​ಲೆಸ್​ ಆಡಿಯೋ ಯುಎಸ್​ಬಿ ಟೈಪ್​ ಸಿ ಕೇಬಲ್​ಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ವೈರ್​ಲೆಸ್​ ಆಡಿಯೋ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು, ಐಒಎಸ್​, ಮ್ಯಾಕ್​ಒಎಸ್​ ಮತ್ತು ಐಪಾಡ್​ ಒಎಸ್​ ಆಪರೇಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಮೂಲಕವೂ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಏರ್​ಪಾಡ್​ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​2 ಅಡಪ್ಟಿವ್​ ಆಡಿಯೋ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ, ಧ್ವನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಅನುವಾದ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

