M5 ಚಿಪ್, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಆಪಲ್ ‘ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ’! ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದು!!
Apple Vision Pro Upgraded: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : October 17, 2025 at 9:06 AM IST
Apple Vision Pro Upgraded: ಆಪಲ್ ತನ್ನ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಹೆಡ್ಸೆಟ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ M5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ಫಿಟ್ಗಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಹಳೆಯ M2 ಚಿಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು "New Generation" ಮಾದರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ M5 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, AI ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ..
M5 ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ?: ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆಪಲ್ನ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ, "ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ" ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಹೊಸ M5 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 3-ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು 10-ಕೋರ್ CPU, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 10-ಕೋರ್ GPU ಮತ್ತು AI ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ 16-ಕೋರ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ 50 ಪ್ರತಿಶತ ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೈಕ್ರೋ-OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ M5 ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ ಹೊಸ R1 ಚಿಪ್ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 12 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, 5 ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 6 ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳಿಂದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಪಲ್ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಗಳು, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
|Feature
|Details
|Display
|Micro-OLED 3D panel, up to 120Hz refresh rate
|Processor
|Apple M5 chipset
|Storage
|Up to 1TB
|Cameras & Sensors
|2 high-resolution main cameras
|6 tracking cameras
|4 eye-tracking cameras
|LiDAR scanner
|4 IMUs
|flicker sensor
|ambient light sensor
|Battery Life
|2.5 hours general use, 3 hours video playback
|Connectivity
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6
|Weight
|750g to 800g
|OS
|visionOS 26
ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಆಪಲ್ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" 120Hz ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಗಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಮಸುಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು 3 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಪಲ್ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಆರಾಮದಾಯಕ ಫಿಟ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹೆಣೆದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್, ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್. ಹೊಸ M5 ಚಿಪ್-ಚಾಲಿತ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ವಿಷನ್ OS 26 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೊಸ "M5 ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ $3,499 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 3,07,506) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಹನ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ "XR ಹೆಡ್ಸೆಟ್" ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಹನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕಂಪನಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ ಹೊಸ 'XR ಹೆಡ್ಸೆಟ್''ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ' ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು.
ಇದು ಎರಡು ಸೋನಿ 1.3-ಇಂಚಿನ 4K OLED ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ XR2+ Gen 2 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ "XR ಹೆಡ್ಸೆಟ್" ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XR ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ "XR" ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಲವಾರು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
