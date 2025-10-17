ETV Bharat / technology

M5 ಚಿಪ್​, ಡ್ಯೂಯಲ್​ ಬ್ಯಾಂಡ್​ ಜೊತೆ ಆಪಲ್​ ‘ವಿಷನ್​ ಪ್ರೊ’! ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದು!!

Apple Vision Pro Upgraded: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್‌ನ ಮುಂದುವರಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ವಿಷನ್​ ಪ್ರೊ (Photo Credit- Apple)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 17, 2025 at 9:06 AM IST

3 Min Read
Apple Vision Pro Upgraded: ಆಪಲ್ ತನ್ನ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್‌ನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ M5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ಫಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಹಳೆಯ M2 ಚಿಪ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್​ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು "New Generation" ಮಾದರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ M5 ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, AI ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ..

ವಿಷನ್​ ಪ್ರೊ (Photo Credit- Apple)

M5 ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ?: ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆಪಲ್‌ನ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ, "ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ" ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಹೊಸ M5 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 3-ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು 10-ಕೋರ್ CPU, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 10-ಕೋರ್ GPU ಮತ್ತು AI ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ 16-ಕೋರ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ 50 ಪ್ರತಿಶತ ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೈಕ್ರೋ-OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ M5 ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ ಹೊಸ R1 ಚಿಪ್ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 12 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, 5 ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು 6 ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಪಲ್ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಗಳು, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

FeatureDetails
DisplayMicro-OLED 3D panel, up to 120Hz refresh rate
ProcessorApple M5 chipset
StorageUp to 1TB
Cameras & Sensors2 high-resolution main cameras
6 tracking cameras
4 eye-tracking cameras
LiDAR scanner
4 IMUs
flicker sensor
ambient light sensor
Battery Life2.5 hours general use, 3 hours video playback
ConnectivityBluetooth 5.3, Wi-Fi 6
Weight750g to 800g
OSvisionOS 26

ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಆಪಲ್ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" 120Hz ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಗಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಮಸುಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​ ಮತ್ತು 3 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಪಲ್ "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಆರಾಮದಾಯಕ ಫಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹೆಣೆದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್​, ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್​. ಹೊಸ M5 ಚಿಪ್-ಚಾಲಿತ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ವಿಷನ್ OS 26 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೊಸ "M5 ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ $3,499 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 3,07,506) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಹನ್ ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ "XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್" ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಹನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕಂಪನಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಈ ಹೊಸ 'XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್''ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ' ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು.

ಇದು ಎರಡು ಸೋನಿ 1.3-ಇಂಚಿನ 4K OLED ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ XR2+ Gen 2 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ "XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್" ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XR ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ "XR" ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹಲವಾರು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.

ಓದಿ: ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್​ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್! 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರು!!

