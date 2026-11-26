'ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ' ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಪಲ್ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ! ಮುತ್ತಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಲೋಗೋ ಜೊತೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್!
Apple Kukatpally Store Hyderabad: ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಏಳನೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : November 26, 2026 at 11:14 AM IST
Apple Kukatpally Store Hyderabad: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ (Apple) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಜಾಲವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 'ಆಪಲ್ ಕೂಕಟ್ಪಲ್ಲಿ' (Apple Kukatpally) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಮಳಿಗೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಏಳನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊ ದೈತ್ಯನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಆರನೇ ನಗರವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕೂಕಟ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಲೇಕ್ ಶೋರ್-ವೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾಲ್ (Lake Shore-Y Junction Mall) ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ.
'ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ' ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ: ಸ್ಟೋರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಮಳಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ (Barricade) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
- ಮುತ್ತಿನ ಪ್ರೇರಿತ ಲೋಗೋ: ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಂತಹ ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಮುತ್ತಿನ ಪ್ರೇರಿತ ಆಪಲ್ ಲೋಗೋ'ವನ್ನು (Pearl-inspired Apple logo) ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ "ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ" (City of Pearls) ಎಂಬ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ತಂದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಶತಮಾನಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ವಿವರಿಸಿದೆ.
- ಸ್ಟೋರ್ ಒಳಾಂಗಣ: ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಟೋರ್ನ ಒಳಾಂಗಣದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ' (Apple Hebbal) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಳಿಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಪಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಪಲ್ ಕೂಕಟ್ಪಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, "ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ" (Inspired by the sounds of Hyderabad) ವಿಶೇಷ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಂಪನಿಯು ರಚಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (R&D) ಹಾಗೂ ರಿಟೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
New Apple Store Opening in India, Download the Special Wallpaper Now https://t.co/BLBJbwu0xq https://t.co/BUxod8Fzff— MacRumors.com (@MacRumors) November 26, 2026
ಹೊಸ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ?: ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಪಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನಗಳು: ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್ (iPhone 18 Pro series), ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೊ (iPhone Duo), ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ (MacBook Pro), ಹೋಮ್ವ್ಯೂ (HomeView) ಮತ್ತು ಇತರ ಆಪಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
- ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು: ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಆಪಲ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು (Workshops) ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಆಪಲ್ ಕೂಕಟ್ಪಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಮಳಿಗೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಸೇರಲಿದೆ. ಆಪಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ 'ಆಪಲ್ ಬಿಕೆಸಿ' (Apple BKC) ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ 'ಆಪಲ್ ಸಾಕೇತ್' (Apple Saket) ಎಂಬ ಎರಡು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಆಪಲ್ ಬೋರಿವಲಿ, ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ನ ಆಪಲ್ ನೋಯ್ಡಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಆಪಲ್ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ತೆರೆದಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕೂಕಟ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ವ್ಯೂನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಮಳಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಪಲ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಈ ಏಳನೇ ಮಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
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