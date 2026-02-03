ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್! ಐಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Apple Foldable iPhone 2026: ಆಪಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ ಕ್ಲಾಮ್ಶೆಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಐಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.
Published : February 3, 2026 at 8:01 AM IST
Apple Foldable iPhone 2026: ಆಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಟೆಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಪವರ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಸ್ಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಪುಸ್ತಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಲಾಮ್ಶೆಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ನಂತಹ ಫೋನ್ಗಳಂತೆಯೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಐಫೋನ್ (ಐಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್) ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಐಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್: ಗುರ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ಲಾಮ್ಶೆಲ್ ಐಫೋನ್ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಮೊದಲು ತನ್ನ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್-ಸ್ಟೈಲ್ನ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ ಮಿನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆಯೇ, ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 7 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 5.5 ಇಂಚುಗಳ ಹೊರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 7.8 ಇಂಚುಗಳ ಒಳಗಿನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಹೊರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು CAD ರೆಂಡರ್ಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಟಚ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಪವರ್ ಬಟನ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗವು ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳಂತೆಯೇ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಆಪಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಹಿಂಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 2nm-ಆಧಾರಿತ A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ ಆಂತರಿಕ C2 ಮೋಡೆಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
