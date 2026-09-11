ಆ್ಯಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ!; ಅದು ಸಹ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
iPhone Duo Price India: ಆ್ಯಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : September 11, 2026 at 4:04 PM IST
iPhone Duo Price India: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2026ರ ರಾತ್ರಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ (iPhone Duo) ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತದ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಅಮೆರಿಕ vs ಭಾರತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ $1,999 (ಸುಮಾರು 1.90 ಲಕ್ಷ ರೂ) ಇದ್ದು, 256GB ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವೇರಿಯಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹2,99,900 ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ 2TB ಬೆಲೆ ₹4,49,900 ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ. ₹95 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಭಾರತದ ಜನರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು.
It’s THIN.— Greg Joswiak (@gregjoz) September 9, 2026
It’s VERSATILE
It’s DURABLE.
It fits in your pocket.
And it FOLDS.
Meet iPhone Duo. pic.twitter.com/lVpBmC36hx
ಭಾರತದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 18% GST ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 10% ಸೇರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಜವಾಗಿ $2,100 ರಿಂದ $2,200 (₹1.99 ಲಕ್ಷ - ₹2.09 ಲಕ್ಷ) ಕೊಡ್ತಾರೆ.
|ವೇರಿಯಂಟ್
|ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ (₹)
|ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ($)
|ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ?
|256GB
|₹2,99,900
|$1,999 (ಸುಮಾರು ₹1.90 ಲಕ್ಷ)
|₹1.10 ಲಕ್ಷ
|512GB
|₹3,24,900
|$2,199 (ಸುಮಾರು ₹2.10 ಲಕ್ಷ)
|₹1.14 ಲಕ್ಷ
|1TB
|₹3,74,900
|$2,599 (ಸುಮಾರು ₹2.48 ಲಕ್ಷ)
|₹1.26 ಲಕ್ಷ
|2TB (ಟಾಪ್)
|₹4,49,900
|$3,199 (ಸುಮಾರು ₹3.05 ಲಕ್ಷ)
|₹1.44 ಲಕ್ಷ
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಲೆಕ್ಕ - 1 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ?: ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು CBU (Completely Built Unit) ಆಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 28% ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. GST ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೇರಿಸಿದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ GST ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ನೇಲ್ ಶಾ ಪ್ರಕಾರ, 18% GST ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಡ್ಯೂಟಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರೀ - ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,98,557 ಅಂದರೆ $2,087 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೆಲೆ $1,999 ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇವಲ 80 ರಿಂದ 200 ಡಾಲರ್ (₹7,500 ರಿಂದ ₹19,000) ಮಾತ್ರ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ.
ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ?: OLED ಪ್ಯಾನಲ್, ಹಿಂಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ, ಹೈ-ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು A-ಸೀರಿಸ್ ಚಿಪ್ನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಭಾರತದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನುಭವ ಬರಲು ಸಮಯ ಬೇಕು. ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುವವರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಾ.
iPhone Duo starts at Rs. 3,00,000 in India!— Ishan Sharma (@Ishansharma7390) September 10, 2026
You can literally book a return flight to the USA, buy the iPhone Duo in Oregon/Delaware, come back to India AND still save Rs. 30,000.
Will you do it? pic.twitter.com/JFhGCkByWR
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರು?: IMF ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ (GDP ಪ್ರಕಾರ) ಸುಮಾರು $2,813 (₹2.35 ಲಕ್ಷ) ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹19,500-₹20,000. ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆಯೇ ವರ್ಷದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ! ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಂದೂ ಸರಾಸರಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕ ಜನರಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. EMI ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಂಗಳ ಕಂತುಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಾಗಿ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ್ಯಪಲ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು GST ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಡೆಲಿವೆರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ಗದ ಡೇಟಾ ರಾಜಧಾನಿ ಭಾರತ: 1GBಗೆ ಕೇವಲ 9 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ!!