ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಶುರು! ಇದರ ಬೆಲೆಗೆ ಎರಡು ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷದ ಕಾರೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದು!!
iPhone Duo Foldable Pre Orders India: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನೇ ಖರೀರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : October 17, 2026 at 7:59 AM IST
iPhone Duo Foldable Pre Orders India: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ'ನ (iPhone Duo) ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು (Pre-orders) ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5:30 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆಪಲ್ನ ಈ ಚೊಚ್ಚಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟವು ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭ!: ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಪಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
- 256GB ವೇರಿಯಂಟ್: 2,99,900 ರೂಪಾಯಿ (ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
- 512GB ವೇರಿಯಂಟ್: 3,24,900 ರೂಪಾಯಿ
- 1TB ವೇರಿಯಂಟ್: 3,74,900 ರೂಪಾಯಿ
2TB ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್: 4,49,900 ರೂಪಾಯಿ (ಸುಮಾರು સાડા ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂ.): ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಪಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಅಧಿಕೃತ ರೀಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀ-ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ದುಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಕಾರಗಳೇ ಬರಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳುವ (Book-style) ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ 7.6-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR ಇನ್ನರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ 5.4-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR ಔಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಒಳಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಪ್ರೋಮೋಷನ್ (ProMotion) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಲ್ವೇಸ್-ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ 3,000 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿವೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ: ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ A20 ಪ್ರೋ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ (A20 Pro chipset) ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ iOS 27 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಸ್ ಬಳಸಲು 'ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವ್ಯೂ' (Split View) ನಂತಹ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ನೊಂದಿಗೆ 'ಟಚ್ ಐಡಿ' (Touch ID) ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಗ್ರೇಡ್ 5 ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬಾಡಿ, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಹಾಳಾಗದಂತೆ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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