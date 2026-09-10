ಆಪಲ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ: ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್! ಡುವೋ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ?
iPhone Duo Launch India: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಐಫೋನ್ ಡುವೋವನ್ನು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 10, 2026 at 7:32 AM IST
iPhone Duo Launch India: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಐಫೋನ್ ಡುವೋ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎ20 ಪ್ರೋ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟಿಎಸ್ಎಂಸಿಯ 2-ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು 48ಎಂಪಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ ಎಕ್ಸ್ಡಿಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 2ಟಿಬಿ ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿವೆ.
ಐಫೋನ್ ಡುವೋ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: ಐಫೋನ್ ಡುವೋ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 256ಜಿಬಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ 2.99 ಲಕ್ಷ ರೂ., 512ಜಿಬಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ 3.24 ಲಕ್ಷ ರೂ., 1ಟಿಬಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ 3.74 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 2ಟಿಬಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ 4.49 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಸ್ಕೈ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ (ಐಎಸ್ಟಿ) ಪ್ರಕಾರ ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡುವೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2026 ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
|ವೇರಿಯಂಟ್
|ಬೆಲೆ
|256ಜಿಬಿ
|ರೂ. 2,99,900
|512ಜಿಬಿ
|ರೂ. 3,24,900
|1ಟಿಬಿ
|ರೂ. 3,74,900
|2ಟಿಬಿ
|ರೂ. 4,49,900
ಐಫೋನ್ ಡುವೋ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಐಫೋನ್ ಡುವೋದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದು ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯತಾಕಾರದ ಎತ್ತರದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ 7.6-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ ಎಕ್ಸ್ಡಿಆರ್ ಒಳ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋನ 6.3-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಿಂತ 80 ಪ್ರತಿಶತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣುವ ಮಡಿಕೆಯ ಗೆರೆಯನ್ನು (ಕ್ರೀಸ್) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಸ್ಟಮ್ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 5.4-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ ಎಕ್ಸ್ಡಿಆರ್ ಹೊರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎ20 ಪ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 2ಎನ್ಎಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಚಿಪ್ (ಎಸ್ಒಸಿ) ಆರು-ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎ19 ಪ್ರೋ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2ಟಿಬಿ ವರೆಗೆ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಐಫೋನ್ ಡುವೋ 48ಎಂಪಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 48ಎಂಪಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ 4ಕೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ 120ಎಫ್ಪಿಎಸ್ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 12ಎಂಪಿ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡುವೋ ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ 31 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ 44 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 5 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಐಒಎಸ್ 27 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವ್ಯೂ ಬಳಸಲು, ಸುಲಭ ಆಪ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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