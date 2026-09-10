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ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ: 43 ಗಂಟೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್ ಲಾಂಚ್!! ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ರಾಂತಿ, ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್!

iPhone 18 Pro Launch India: ಆಪಲ್ ಕೇವಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜನರೇಷನ್ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಅನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.

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43 ಗಂಟೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 8:16 AM IST

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iPhone 18 Pro Launch India: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ 'ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೊ' ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜನರೇಷನ್ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಅನ್ನು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವು ಹಿಂದಿನ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್‌ಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಹೇಗಿದೆ?: ಈ ಬಾರಿ ಆಪಲ್ ಎರಡೂ ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯೂನಿಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ಕಲರ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಫ್ರೇಮ್ ನೀಡಿದೆ. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ 6.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದರೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 6.9-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಡಿಆರ್ ಒಎಲ್‌ಇಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್, ಪ್ರೊಮೋಷನ್ 120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ವೇಸ್-ಆನ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಬರ್ಗಂಡಿ, ಗ್ಲೇಸಿಯರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್‌ವೋವೆನ್ ಕೇಸ್, ಕ್ರಾಸ್‌ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಪ್, ಫೈನ್‌ವೋವೆನ್ ವಾಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎ20 ಪ್ರೋ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು?: ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎ20 ಪ್ರೋ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್. ಇದನ್ನು ಟಿಎಸ್‌ಎಂಸಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 2-ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಚಿಪ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡ್ಯುಯೊದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಎ19 ಪ್ರೋಗಿಂತ 20% ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪವರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಐ ಪವರ್‌ಡ್ ಸಿರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೋನ್‌ಗಳು ಐಒಎಸ್ 27 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ?: ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. 48ಎಂಪಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ, 48ಎಂಪಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 48ಎಂಪಿ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು 4ಕೆ 120ಎಫ್‌ಪಿಎಸ್ ಪ್ರೊ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 18ಎಂಪಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದ್ದು, ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದಾ?: ಆಪಲ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವು ಐಫೋನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಐಫೋನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 43 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 29 ಗಂಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 50% ಬ್ಯಾಟರಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್‌ಗಿಂತ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್‌ಸೇಫ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಐ2 ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ 256ಜಿಬಿ ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ ರೂ. 1,64,900, 512ಜಿಬಿಗೆ ರೂ. 1,89,900, 1ಟಿಬಿಗೆ ರೂ. 2,39,900 ಮತ್ತು 2ಟಿಬಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ ರೂ. 3,14,900 ಇದೆ. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 256ಜಿಬಿಗೆ ರೂ. 1,79,900, 512ಜಿಬಿಗೆ ರೂ. 2,04,900, 1ಟಿಬಿಗೆ ರೂ. 2,54,900 ಮತ್ತು 2ಟಿಬಿಗೆ ರೂ. 3,29,900 ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2026 ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ

ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ:

ವೇರಿಯಂಟ್ಬೆಲೆಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
256 ಜಿಬಿರೂ. 1,64,900ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾರಂಭ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12
ಲಭ್ಯತೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ
512 ಜಿಬಿರೂ. 1,89,900
1 ಟಿಬಿರೂ. 2,39,900
2 ಟಿಬಿರೂ. 3,14,900

ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್:

ವೇರಿಯಂಟ್ಬೆಲೆಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
256 ಜಿಬಿರೂ. 1,79,900ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾರಂಭ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12
ಲಭ್ಯತೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ
512 ಜಿಬಿರೂ. 2,04,900
1 ಟಿಬಿರೂ. 2,54,900
2 ಟಿಬಿರೂ. 3,29,900

ಓದಿ: ಆಪಲ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ: ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್! ಡ್ಯುಯೊ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ?

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