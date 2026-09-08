ಆಪಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ! ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ? ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್?
Apple September 9 Launch: ಆಪಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನೇರಪ್ರಸಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 8, 2026 at 11:36 AM IST
Apple September 9 Launch: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಐಫೋನ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರು ಲೈವ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬ ವಿವರ ಇದೆ.
ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್: ಆಪಲ್ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಧವಾರ 9ರಂದು ತನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಐಫೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರದೆ ತೆಗೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲೈನಪ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಪಲ್ ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಲೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು.
ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್: ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಈವೆಂಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಆಪಲ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆಪಲ್ ತಾನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಂಚ್ಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದ ಈವೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವದಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.
What to expect at the #AppleEvent 🔥 https://t.co/iglth8pCfn— Apple Hub (@theapplehub) September 8, 2026
ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆಪಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಮುಖ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಯಸುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆಪಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್: ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಬರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಒಎಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ.
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ 6.3 ಇಂಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 6.9 ಇಂಚ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಪಲ್ ಈ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫೋಕಸ್: ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿಲ್-ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್-ಔಟ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಬಹುದು. ಫೋನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವದಂತಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗಣನೀಯ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗಣನೀಯ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪಲ್ ಎ20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಟಿಎಸ್ಎಂಸಿ 2 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಳಸಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಆಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಫೋನ್ಸ್ ಐಒಎಸ್ 27 ಜೊತೆ ಶಿಪ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಫೋನ್ಸ್ ಐಒಎಸ್ 27 ಜೊತೆ ಶಿಪ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಪಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಎಐ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಿರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್: ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್-ಅಪರ್ಚರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅನಾವರಣ ಆಗಬಹುದೇ?: ಈವೆಂಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ವದಂತಿ ಆಪಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಮ್ಶೆಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಳಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಲೀಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸುಮಾರು 5.3 ರಿಂದ 5.5 ಇಂಚ್ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸುಮಾರು 7.7 ರಿಂದ 7.8 ಇಂಚ್ ಇರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನಲ್ 4:3 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಶಿಯೋದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಕಾರ ಬಳಸಬಹುದು.
ಆಪಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಮಿಂಗ್-ಚಿ ಕುವೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಹಿಂಜ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಟಾನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಮೆಟಲ್ ಸಹ ಡಿವೈಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅನ್ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್: ಇತರೆ ಅನ್ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎ20-ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 12ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್, ಆಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್-ಜನರೇಷನ್ ಸಿ2 ಮಾಡೆಮ್ ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ 7 ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸುಮಾರು 5,000ಎಂಎಎಚ್ನಿಂದ 5,500ಎಂಎಎಚ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್?: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಈವೆಂಟ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಆಪಲ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
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