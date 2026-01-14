ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 16 ರಿಂದ ಸೇಲ್ ಶುರು, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ!!
iPhone Lowest Price: ಅಮೆಜಾನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್, ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 15 ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
Published : January 14, 2026 at 7:43 AM IST
iPhone Lowest Price: ಅಮೆಜಾನ್ 2026ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಜನವರಿ 16 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅವರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಎಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ ಸಹ ಸೇಲ್ಗಾಗಿ ಪೇಜ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜ.16 ರಿಂದ ಆರಂಭ: ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ 2026ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಮಾರಾಟವು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟವು ಜನವರಿ 17ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನ ಮಾರಾಟವು ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಮಾರಾಟದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
SBI ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.10 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಈ ಮಾರಾಟವು SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು EMI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.10 ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ Amazon Pay ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ಸಹ ಇದೆ. ಮಾರಾಟದ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರಾಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3-5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳು: ಸೇಲ್ ಪೇಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, iQOO Z10R ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರೂ. 18,499 ಕ್ಕೆ, OnePlus 15R ರೂ. 44,999 ಕ್ಕೆ, Redmi A4 ರೂ. 8,299 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು Samsung Galaxy A55 ರೂ. 23,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲೈವ್ ಪೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಸಹ ಚೌಕಾಶಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ಈ ಮಾರಾಟವು ಪ್ಲೇ & ವಿನ್ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಮಾರಾಟದ ಅವಧಿಯು ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು EMI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. Amazon Pay ICICI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಖಚಿತವಾದ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ರೂ. 1,34,900 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೂ. 1,25,400 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾದ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೂ. 1,49,900 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೂ. 1,40,400 ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು ಆಪಲ್ನ A19 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು ಟ್ರಿಪಲ್ 48MP ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು 18MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ iOS 26 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಐಫೋನ್ ಏರ್: ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಬೆಲೆ 99,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 91,249 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ವರೆಗೆ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ನೊಂದಿಗೆ 6.5-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು A19 ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, N1 ಮತ್ತು C1X ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚಿಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ 48MP ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 18MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಫೋನ್ ಏರ್ ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕ್ಲೌಡ್ ವೈಟ್, ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ.
ಐಫೋನ್ 15: ಐಫೋನ್ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಫೋನ್ 17ರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಫೋನ್ 15 ರೂ. 59,900 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೂ. 50,249 ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್ 15 60Hz ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, A16 ಬಯೋನಿಕ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು 48MP + 12MP ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಓದಿ: ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಆಪಲ್; ಫುಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ