ETV Bharat / technology

ಪವರ್​ಫುಲ್​​ ಎಂ5 ಚಿಪ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಆಪಲ್​ ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ!: ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Apple iPad Pro 2025: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ 2025 ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಪಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್​ಫುಲ್​ M5 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

APPLE IPAD PRO APPLE IPAD PRO FEATURES APPLE IPAD PRO PRICE IN INDIA APPLE IPAD PRO SPECIFICATION
ಆಪಲ್​ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ (Photo Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Apple iPad Pro 2025: ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ M5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸೈಜ್​ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ M5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ M4 ಚಿಪ್‌ಗಿಂತ 1.5 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ 1.2 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ (M5) ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಆಪಲ್ ಇದನ್ನು 11-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 13-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ 1600 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಐಪಾಡ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6 ಮತ್ತು ವೈಫೈ 7 ನಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಐಪಾಡ್​ನಲ್ಲಿ C1X ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮತ್ತು N1 ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

M5 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ 12MP ರಿಯರ್​ ಮತ್ತು 12MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಐಪಾಡ್​ನ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 5x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 4K ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಐಪಾಡ್​ನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು 31.29Wh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು 10 ಗಂಟೆಗಳ ವೆಬ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 70W USB ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಐಪಾಡ್​ ಪ್ರೊ 2025 ರ 11-ಇಂಚಿನ ವೈಫೈ-ಓನ್ಲಿ ಮಾದರಿ ₹99,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ + 5G ಮಾದರಿ ₹119,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 13-ಇಂಚಿನ ವೈಫೈ ಮಾದರಿ ₹129,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ + 5G ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹149,900 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ 11 ಇಂಚು ಮತ್ತು 13 ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು:

iPad Pro 11-inch (Wi-Fi)

  • 256GB – Rs. 99,900
  • 512GB – Rs. 1,19,900
  • 1TB (standard glass) – Rs. 1,59,900
  • 1TB (nano texture glass) – Rs. 1,69,900
  • 2TB (standard glass) – Rs. 1,99,900
  • 2TB (nano texture glass) – Rs. 2,09,900

iPad Pro 11-inch (Wi-Fi + Cellular)

  • 256GB – Rs. 1,19,900
  • 512GB – Rs. 1,39,900
  • 1TB (standard glass) – Rs. 1,79,900
  • 1TB (nano texture glass) – Rs. 1,89,900
  • 2TB (standard glass) – Rs. 2,19,900
  • 2TB (nano texture glass) – Rs. 2,29,900

iPad Pro 13-inch (Wi-Fi)

  • 256GB – Rs. 1,29,900
  • 512GB – Rs. 1,49,900
  • 1TB (standard glass) – Rs. 1,89,900
  • 1TB (nano texture glass) – Rs. 1,99,900
  • 2TB (standard glass) – Rs. 2,29,900
  • 2TB (nano texture glass) – Rs. 2,39,900

iPad Pro 13-inch (Wi-Fi + Cellular)

  • 256GB – Rs. 1,49,900
  • 512GB – Rs. 1,69,900
  • 1TB (standard glass) – Rs. 2,09,900
  • 1TB (nano texture glass) – Rs. 2,19,900
  • 2TB (standard glass) – Rs. 2,49,900
  • 2TB (nano texture glass) – Rs. 2,59,900

ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಐಪಾಡ್​ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 256GB, 512GB, 1TB, ಮತ್ತು 2TB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ರಿಟೇಲ್​ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಓದಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

APPLE IPAD PRO
APPLE IPAD PRO FEATURES
APPLE IPAD PRO PRICE IN INDIA
APPLE IPAD PRO SPECIFICATION
APPLE IPAD PRO 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್​ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

LICಯಿಂದ ಎರಡು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಯಾರು ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಹತೆ, ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ: ಆದರೀಗ 20 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕ!; ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.