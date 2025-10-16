ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂ5 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಆಪಲ್ ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ!: ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Apple iPad Pro 2025: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ 2025 ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ M5 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : October 16, 2025 at 12:59 PM IST
Apple iPad Pro 2025: ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ M5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ M5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ M4 ಚಿಪ್ಗಿಂತ 1.5 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ 1.2 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ (M5) ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಆಪಲ್ ಇದನ್ನು 11-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 13-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ 1600 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಐಪಾಡ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6 ಮತ್ತು ವೈಫೈ 7 ನಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಐಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ C1X ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮತ್ತು N1 ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
M5 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ 12MP ರಿಯರ್ ಮತ್ತು 12MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಐಪಾಡ್ನ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 5x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 4K ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಐಪಾಡ್ನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು 31.29Wh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು 10 ಗಂಟೆಗಳ ವೆಬ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 70W USB ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ 2025 ರ 11-ಇಂಚಿನ ವೈಫೈ-ಓನ್ಲಿ ಮಾದರಿ ₹99,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ + 5G ಮಾದರಿ ₹119,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 13-ಇಂಚಿನ ವೈಫೈ ಮಾದರಿ ₹129,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ + 5G ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹149,900 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
|ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ 11 ಇಂಚು ಮತ್ತು 13 ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು:
iPad Pro 11-inch (Wi-Fi)
iPad Pro 11-inch (Wi-Fi + Cellular)
iPad Pro 13-inch (Wi-Fi)
iPad Pro 13-inch (Wi-Fi + Cellular)
ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 256GB, 512GB, 1TB, ಮತ್ತು 2TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಐಪಾಡ್ ಪ್ರೊ 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
