ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಆಪಲ್! ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ
Apple iOS Update: ಎಐ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪಾಯವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : June 30, 2026 at 12:32 PM IST
Apple iOS Update: ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಎಐ ಟೂಲ್ಸ್ ಲಭ್ಯತೆಯು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಪಲ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಆಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2, ಮತ್ತು macOS Tahoe 26.5.2 ಗಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ 26.6 ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲತಃ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಎಐ-ಸಂಬಂಧಿತ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಆಪಲ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಕ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯದ ಹೊರತು ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಹ ಮಧ್ಯಂತರ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಎಐ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಕೋರರಿಗೆ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಾಳಿಕೋರರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ OS ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಮಾದರಿಗಳು: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ಎಐನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ತನ್ನ "ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ವಿಂಗ್" ಮೂಲಕ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಆಯ್ದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ "ಮಿಥೋಸ್" ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಆಪಲ್ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೈಥೋಸ್ ಮಾದರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
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