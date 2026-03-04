ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆನ್ಶನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ! ಹಳೆ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್
Apple MacBook Air 2026: ಆಪಲ್ M5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : March 4, 2026 at 8:24 AM IST
Apple MacBook Air 2026: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ M5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ (2026) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ 13.6 ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 15.3 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲ ಮಾದರಿ 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ 12 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6 ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ 7 ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ N1 ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ (2026) ಬೆಲೆ: ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ M5 13 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ₹119,900ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 15 ಇಂಚಿನ ರೂಪಾಂತರ ₹144,900ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ, ಮಿಡ್ನೈಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 4ರ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 33 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು M5ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳ ಸಾಗಣೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 11ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ (2026) ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಆಪಲ್ನ 2026 ಆವೃತ್ತಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ M5 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 10 ಕೋರ್ CPU ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಎಕ್ಸೆಲೆರೆಟರ್ನೊಂದಿಗೆ 10 ಕೋರ್ GPUವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. M5ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿ M4ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ಗಿಂತ AI ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 4x ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. M1 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ಗಿಂತ 9.5x ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಸುಧಾರಿತ ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು 3D ರೆಂಡರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಶೇಡರ್ ಕೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ರೇ-ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. M5 ಚಿಪ್ 153GB/s ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನೊಂದಿಗೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಟೆಲ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ X7 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ PC ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ M5 ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
M5 ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 4TB ವರೆಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಕೋಸ್ ತಾಹೋದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ 13.6 ಇಂಚಿನ ಅಥವಾ 15.3 ಇಂಚಿನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೆಟಿನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 500 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ ಡೆಸ್ಕ್ ವ್ಯೂಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 12 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂರು-ಮೈಕ್ ಅರೇ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೇಳಿದಂತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6 ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ 7 ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಇನ್-ಹೌಸ್ N1 ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಎರಡು ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ 4 ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎರಡು ಎಕ್ಸಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17e ಒಂದು. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಐಫೋನ್ 17e ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಐಫೋನ್ 17e ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆದ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ (2026) ಅನ್ನು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು 11-ಇಂಚು ಮತ್ತು 13-ಇಂಚು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಆಪಲ್ M5 ಚಿಪ್ ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಓಲಾದ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: 50,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ಸ್