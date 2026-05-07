ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ₹2,000 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ ಆಪಲ್​! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Apple Intelligence Lawsuit: ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನ "ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ₹2,000 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ ಆಪಲ್​ (Image Credit: AFP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 8:51 AM IST

Apple Intelligence Lawsuit: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಲಾಸ್-ಆಕ್ಷನ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ "ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್"ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಪೀಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಶೆಫ್ಟ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದಾಗ ಈ ಕಾನೂನು ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಧಾರವೆಂದರೆ WWDC 2024 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳು. ಈ ಭರವಸೆಗಳು ಐಫೋನ್ 16 ಸೀರಿಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ 'ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ 'ಸಿರಿ'ಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡವು.

ಆಪಲ್‌ನ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಸೀರಿಸ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಗಳಿಕೆಯ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ನಿಜವಾದ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಿರಿಗಾಗಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇಡೀ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಆಪಲ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ತಪ್ಪನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಷನ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಜೆನ್‌ಮೋಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್‌ನಂತಹ ಪರಿಕರಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಈ ಇತ್ಯರ್ಥದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?: ಈ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಸ್) ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಜೂನ್ 10, 2024 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 29, 2025 ರ ನಡುವೆ ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ, 15 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ 16 ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ (ಐಫೋನ್ 16, 16e, 16 ಪ್ಲಸ್, 16 ಪ್ರೊ, ಅಥವಾ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್) ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು?: ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ $25 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹2,380) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಹಕ್ಕುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರವು $95 (ಸುಮಾರು ₹9,050) ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ವಿವರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಏನು?: ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದರೂ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಲಿದೆ.

ವಿವಾದ ಉದ್ಭವಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು "ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿರಿ" ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ತನ್ನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೋಸ ಹೋದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಜೂನ್ 17, 2026 ರಂದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

