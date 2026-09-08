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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಭರ್ಜರಿ ನೇಮಕಾತಿ! ಎಐ, ಕ್ಲೌಡ್, ಸಿರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೇರಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Apple India AI Talent Hiring: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಐ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್‌ನ ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಭರ್ಜರಿ ನೇಮಕಾತಿ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 8:06 AM IST

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Apple India AI Talent Hiring: ಅಮೆರಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫುಟ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಳವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಟೊಮೇಷನ್, ಆಪಲ್ ಆಡ್ಸ್, ಸಿರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೇಟಾದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್‌ನ ನೇಮಕಾತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್‌ಗೆ ಅದರ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ: ಆಪಲ್‌ನ ಹೈರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಭಾರತವು ಆಪಲ್‌ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್-ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೇಟಾದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಶೆರ್ಲಾ ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್: ಕಾರ್ಯದ ಪಾತ್ರಗಳು ಭಾರತವು ಆಪಲ್‌ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಸಹ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಐ-ಲೆಡ್ ಇನೋವೇಶನ್‌ನಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್‌ವರೆಗೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್: ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿ ಆಪಲ್​ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ-ಬೇಸ್ಡ್ ರೋಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಐ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ-ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಎಐ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ-ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ: ಆಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸೈಟ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಎಐ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರೋಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಐ/ಎಂಎಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಲಾರ್ಜ್-ಸ್ಕೇಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಐ ಹುದ್ದೆ: ಕಂಪನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್, ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಐ ಗಾಗಿ ಸಹ ಹುಡುಕಿದೆ. ಈ ರೋಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಎಐ-ಪವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಏಜೆಂಟಿಕ್ ವರ್ಕ್‌ಫ್ಲೋಸ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಎಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಲಪಡಿಕೆ: ಆಪಲ್‌ನ ನೇಮಕಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್‌ನ ವಿಶಾಲ ಬಲಪಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಬಹು ರೋಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಲೌಡ್ ಡೇಟಾ ಆಟೊಮೇಷನ್: ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡೇಟಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರೋಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಲೌಡ್-ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಡೇಟಾ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಟೊಮೇಷನ್, ಸಿಐ/ಸಿಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಆಪಲ್‌ನ ಒತ್ತು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಷನಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಲಪಡಿಕೆ: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೀರಿ ಆಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನರ್, ಪಿಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪೀಪಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ನಂತಹ ರೋಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

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