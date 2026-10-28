ಆಪಲ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಧಮಾಕಾ: 12-ಕೋರ್ ಸಿಪಿಯು, macOS 27 ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ 'ಆಪಲ್ ಐಮ್ಯಾಕ್'!
New iMac Launch India: ಆಪಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ M6 ಚಿಪ್, macOS 27 ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಹೊಸ ಐಮ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 8:00 AM IST
New iMac Launch India: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಪಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 'ಆಪಲ್ ಐಮ್ಯಾಕ್' (Apple iMac) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ 'M6 ಚಿಪ್' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
M6 ಚಿಪ್ನ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ M6 ಚಿಪ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12-ಕೋರ್ ಸಿಪಿಯು (CPU) ಮತ್ತು 12-ಕೋರ್ ಜಿಪಿಯು (GPU) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಿಂಗಲ್-ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಸದ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಜಿಪಿಯು ಕೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ 'ನ್ಯೂರಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಸ್' (Neural Accelerators) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಎಂ4 (M4) ಚಿಪ್ಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 'ಡ್ಯುಯಲ್ 16-ಕೋರ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಎಂಜಿನ್' ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಐ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 170GB/s ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೆವಿ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ?: ನೀವು ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಐಮ್ಯಾಕ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ವೇಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ..
- ಇಂಟೆಲ್ ಚಿಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ: ಹಳೆಯ ಇಂಟೆಲ್ (Intel) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಐಮ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- M1 ಚಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ: ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಂ1 (M1) ಚಿಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ (Microsoft Excel) ನಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು 2.5 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
- ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್: ಅಫಿನಿಟಿ ಫೋಟೋ (Affinity Photo) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವೇಗವು 3.3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ಎಐ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್: ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಐ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಎಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ (LM Studio) ಬಳಸುವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ 12 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ.
- ಹೈ-ಎಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್: ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ರೇ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ (Ray Tracing) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವು 2 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ macOS 27 ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಐಮ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ macOS 27 ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಓಎಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿರಿ ಎಐ (Siri AI) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (Apple Intelligence) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದ ಸಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್, ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳ ಗಂಟೂ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿರಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನೀವು ಸಿರಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಷನ್: ಸಫಾರಿ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇವಲ ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರೈವೆಸಿ: ಫೋಟೋ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬಹುತೇಕ ಎಐ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ಗಳು ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವರ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಧನದ ಒಳಗೇ (On-device) ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ, ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ Apple iMac M6 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಆಪಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
- ಆರಂಭಿಕ ಮಾಡೆಲ್ (10-Core CPU / 10-Core GPU): ಈ ಬೇಸ್ ವೆರಿಯೆಂಟ್ 16GB ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೆಮೊರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1,74,900 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ 'ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫರ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ₹1,68,900 ಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಉನ್ನತ ಮಾಡೆಲ್ (12-Core CPU / 12-Core GPU): ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಈ ವೆರಿಯೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹1,99,900 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ ₹1,87,900). ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 32GB ವರೆಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಗೂ 2TB SSD ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವರೆಗೂ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವು ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸ, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಐಮ್ಯಾಕ್ M6 ಸದ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜಿಟಿ 50 ಪ್ರೊ: ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ₹24,999 ಮೌಲ್ಯದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಫ್ರೀ!