ಆಪಲ್ನಿಂದ ದಸರಾ ಧಮಾಕ! ಹೋಮ್ವ್ಯೂ, ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ 2 ಲಾಂಚ್!! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Apple Smart Home Devices 2026: ಆಪಲ್ ಎರಡು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಸಿರಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 14, 2026 at 7:51 AM IST
Apple Smart Home Devices 2026: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಆಪಲ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಆಪಲ್ ಹೋಮ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ 2 ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿರಿ ಎಐ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದ ಸಿರಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಐ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೋಮ್ವ್ಯೂ ಎಂದರೇನು?: ಇದು ಆಪಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಎಕೋ ಶೋ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನೆಸ್ಟ್ ಹಬ್ಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. 7-ಇಂಚಿನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೆಟಿನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರದ (Domed) ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಹಿಂಜ್ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಓರೆ (Tilt) ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಹೋಮ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಲ್ವರ್, ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್, ರೋಸ್ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರೇ ( Silver, Starlight, Rose Pink and Space Grey) ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ವಾಲ್-ಮೌಂಟೆಡ್ (Wall-Mounted) ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರೇ ಅಥವಾ ಷ್ನೈಡರ್ ಹೋಮ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೂಲಕ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ $299 (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26,000 ರೂ.) ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. USB Type-C ವಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗೆ $59.95, AC ವೈರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ಗೆ $79.95 ಮತ್ತು ಪವರ್ ಓವರ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಮೌಂಟ್ಗೆ $129.95 ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಮೌಂಟ್ಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, PoE ಮೌಂಟ್ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
6 ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫೀಚರ್: ಹೋಮ್ವ್ಯೂನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (Face Recognition). ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 6 ಜನರನ್ನು ಮುಖ ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆಂದೇ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆದ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡ್ಜೆಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದರೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಮಗ ಬಂದರೆ ಅವನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ರೀತಿ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಮೇಸೆಜ್, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಫೇಸ್ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್/ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಶೇರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಆಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ 2 - ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್: ಹಳೆಯ ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿಗಿಂತ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಲು ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಆದರೂ ಒಳಗೆ S10 ಚಿಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ (Acoustics) ತಕ್ಕಂತೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲ್-ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಿಂಕ್, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲ್ಯೂ, ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನೈಟ್ (Pink, Green, Blue, White and Midnight) ಎಂಬ 5 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಏನು?
- ಥಿಯೇಟರ್ ಸರೌಂಡ್ (Theatre Surround): ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 4 ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ 2 ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ, ಗೇಮ್ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಸೌಂಡ್ ಗ್ಲೋ (Sound Glow): ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಆಗುವಾಗ ಆಲ್ಬಮ್ ಆರ್ಟ್ನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲೈಟ್ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಸದ್ದಿನಂತಹ ಸೌಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಹಿತವಾದ ಅನಿಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ (Smart Home Hub): ಇದು ಕೂಡ 6 ಜನರ ಧ್ವನಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. "ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡು, ಪರದೆ ಎಳೆ, AC ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಅಥವಾಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲಾರಂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಹೋಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ $149 (ಸುಮಾರು 13,000 ರೂ.) ಆಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2026 ರಿಂದ 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಎಐ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ?: ಎರಡೂ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿರಿ ಎಐ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೋಮ್ವ್ಯೂ Pre-order ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಆಪಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
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