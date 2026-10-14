ಆಪಲ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಧಮಾಕ! ಮನೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಹೋಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಂಚ್! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Apple Home Collection: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಮನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಡಲು ಆಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ Apple Home Collection ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 14, 2026 at 11:44 AM IST
Apple Home Collection: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಕನಸನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಪಲ್ ಹೋಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Apple Home Collection) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಎಲ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಷ್ನೇಯ್ಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಲೈನಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಡೋರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್, ವಿಡಿಯೋ ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸುಲಭ NFC ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ತುಂಬಾ ಸರಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ NFC ಪೇರಿಂಗ್ (NFC Pairing) ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಹೋಮ್ (Apple Home) ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿ (Siri) ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಸುರಕ್ಷತೆ (End-to-End Encrypted) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿರಂತರ ಥ್ರೆಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಟೋಮೇಷನ್?: ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಥ್ರೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು (Thread Networking Technology) ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈ-ಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆದರೂ ಇವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮನೆಯ ವೈ-ಫೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಐಫೋನ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ನ ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (On-Device Intelligence) ಬಳಸಿ ಮನೆಯ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲು ಆಟೋ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಬಾಗಿಲು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಮನೆಯ ತಾಪಮಾನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು?: Apple Home Collection ಸೀರಿಸ್ ಮುಂದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳು 2027ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಬೆಲೆ ವಿವರ:
- LG ವಿಡಿಯೋ ಡೋರ್ಬೆಲ್ - $249.95 (ಸುಮಾರು 21,000 ರೂ.)
- LG ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ - $399.95 (ಸುಮಾರು 33,500 ರೂ.)
- LG ಔಟ್ಡೋರ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ - $299.95 (ಸುಮಾರು 25,000 ರೂ.)
- LG ಇನ್ಡೋರ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ - $199.95 (ಸುಮಾರು 16,700 ರೂ.)
- LG ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೆಡ್ಬೋಲ್ಟ್ ಲಾಕ್ - $349.95 (ಸುಮಾರು 29,300 ರೂ.)
- LG ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ - $199.95
- LG ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ - $39.95 (ಸುಮಾರು 3,350 ರೂ.)
- Schneider Home ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ - $199.95 ಮತ್ತು ರೂಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ - $39.95
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