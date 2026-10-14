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ಆಪಲ್​ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್​ ಧಮಾಕ! ಮನೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಹೋಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಂಚ್! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Apple Home Collection: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಮನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಡಲು ಆಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ Apple Home Collection ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್​ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

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ಆಪಲ್​ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್​ ಧಮಾಕ (Photo Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2026 at 11:44 AM IST

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Apple Home Collection: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಕನಸನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಪಲ್ ಹೋಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Apple Home Collection) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್​ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ಗಳಾದ ಎಲ್‌ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಷ್ನೇಯ್ಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಲೈನಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇನ್​ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಔಟ್​ಡೋರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್, ವಿಡಿಯೋ ಡೋರ್​ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ನಂತಹ ಅನೇಕ ಡಿವೈಸ್​ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಸುಲಭ NFC ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್​ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ತುಂಬಾ ಸರಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ NFC ಪೇರಿಂಗ್ (NFC Pairing) ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್​ಗಳನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.

ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಹೋಮ್ (Apple Home) ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿ (Siri) ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್​ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್​ಗಳಿಗೆ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್​ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಸುರಕ್ಷತೆ (End-to-End Encrypted) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿರಂತರ ಥ್ರೆಡ್​ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಟೋಮೇಷನ್?: ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್​ಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಥ್ರೆಡ್​ ನೆಟ್​ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು (Thread Networking Technology) ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈ-ಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆದರೂ ಇವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮನೆಯ ವೈ-ಫೈ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್​ಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಐಫೋನ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ವಾಚ್​ನ ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (On-Device Intelligence) ಬಳಸಿ ಮನೆಯ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲು ಆಟೋ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಬಾಗಿಲು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅನ್​ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಮನೆಯ ತಾಪಮಾನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು?: Apple Home Collection ಸೀರಿಸ್​ ಮುಂದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಪಲ್​ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್, ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್​ಗಳು 2027ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಬೆಲೆ ವಿವರ:

  • LG ವಿಡಿಯೋ ಡೋರ್​ಬೆಲ್ - $249.95 (ಸುಮಾರು 21,000 ರೂ.)
  • LG ಫ್ಲಡ್​ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ - $399.95 (ಸುಮಾರು 33,500 ರೂ.)
  • LG ಔಟ್​ಡೋರ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ - $299.95 (ಸುಮಾರು 25,000 ರೂ.)
  • LG ಇನ್​ಡೋರ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ - $199.95 (ಸುಮಾರು 16,700 ರೂ.)
  • LG ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೆಡ್​ಬೋಲ್ಟ್ ಲಾಕ್ - $349.95 (ಸುಮಾರು 29,300 ರೂ.)
  • LG ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ - $199.95
  • LG ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ - $39.95 (ಸುಮಾರು 3,350 ರೂ.)
  • Schneider Home ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ - $199.95 ಮತ್ತು ರೂಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ - $39.95

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TAGGED:

ಆಪಲ್ ಹೋಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಆಪಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್
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