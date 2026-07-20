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ದುಬಾರಿಯಾಯ್ತು ಸಂಗೀತ​ ಕೇಳುವುದು! ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​, ಆಪಲ್​ ಒನ್​ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟೆಕ್​ ದೈತ್ಯ!

Apple Music Prices Hiked: ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಒನ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.

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ಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​, ಆಪಲ್​ ಒನ್​ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟೆಕ್​ ದೈತ್ಯ! (Photo Credit: Google Play Store)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 20, 2026 at 1:38 PM IST

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Apple Music Prices Hikes: ಆಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಐಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಕಂಪನಿಯು ಆಪಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಐಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು RAM ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಪರವಾನಗಿಯ ವೆಚ್ಚವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಒನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ದುಬಾರಿಯಾಯ್ತು ಆಪಲ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾನ್​: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಆಪಲ್ ಒನ್ ಬಂಡಲ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದೇ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆಪಲ್ ಟಿವಿ+, ಆಪಲ್ ಆರ್ಕೇಡ್, ಐಕ್ಲೌಡ್+ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+ ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

  • Individual Plan ನ ಹೊಸ ಬೆಲೆ: ₹195
  • Family Plan ನ ಹೊಸ ಬೆಲೆ: ₹295
  • Premier Plan ನ ಹೊಸ ಬೆಲೆ: ₹995

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಏಕೈಕ ಕಂಪನಿ ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಈ ಹಿಂದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ Individual ಮತ್ತು Family ಸಬ್​ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್​ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದುಬಾರಿ: ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಂದಾದಾರರು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, Individual Plan ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹119 ರಿಂದ ₹139 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. Family Plan ನ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹179 ರಿಂದ ₹229 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು Student Plan ನ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹59 ರಿಂದ ₹69 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಇತರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆಪಲ್ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

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