ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಹವಾ: ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಪ್ಸ್ ರೆಡಿ!
Apple iPhone Duo Launch: ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಪ್ಗಳು ಇದರ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಆಗಿವೆ.
Published : November 9, 2026 at 11:05 AM IST
Apple iPhone Duo Launch: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ‘ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ’ (iPhone Duo) ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ 1,00,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಗಳು ಐಫೋನ್ ಡುಯೋದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ.
ಆಪಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಸಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ಕಾಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಆಪಲ್ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞ" ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೂಮರ್ಸ್ (MacRumors) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 19 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಈ ಮಡಚುವ ಫೋನ್ನ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ನೇರ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಹೊಸ ಆಪ್ಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
'ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್' ಆಪ್ಸ್ ಎಂದರೇನು, ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಐಫೋನ್ ಡುಯೋಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಒಎಸ್ 27.1 ಎಸ್ಡಿಕೆ (iOS 27.1 SDK) ಅಥವಾ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನ್ ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಪ್ಗಳು ಫೋನ್ನ ಒಳಗಿನ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆನುಗಳು ಫೋನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಆಗಿರುವ ಆಪ್ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ‘Made for iPhone Duo’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವ ಆಪ್ಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿವೆ, ಯಾವುವು ಬಾಕಿ ಇವೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಒನ್ನೋಟ್, ಪವರ್ಪಾಯಿಂಟ್, ವರ್ಡ್, ಜೂಮ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಯುಟ್ಯೂಬ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಪ್ಗಳು ಐಫೋನ್ ಡುಯೋಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಐಒಎಸ್ 27.2 (iOS 27.2) ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ (USB-C) ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೊಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ನೋಟ್ಸ್ನಂತಹ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಆದರೆ, ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಪ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಪ್ಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದು ಈ ಕೆಳಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- AMC ಥಿಯೇಟರ್ಸ್
- ಅಮೆಜಾನ್ ಫೈರ್ ಟಿವಿ
- ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್
- ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ
- ಬ್ಲೂಸ್ಕೈ
- ಡೆಲ್ಟಾ
- ಡೋರ್ಡ್ಯಾಶ್
- ಡ್ಯುಯೊಲಿಂಗೊ
- ಫ್ಯಾಂಡಂಗೊ
- ಫೆಡ್ಎಕ್ಸ್
- ಗುಡ್ರೀಡ್ಸ್
- ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್
- ಗೂಗಲ್ ಹೋಮ್
- ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್
- ಗೂಗಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್
- ಗ್ರಬ್ಹಬ್
- ಜೆಟ್ಬ್ಲೂ
- ಲಿಬ್ಬಿ
- ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್
- ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್
- MTA
- ನೈಕ್
- ಪೇಪಾಲ್
- ಪಿಕ್ಚರ್ದಿಸ್
- ರಿಂಗ್
- ಸೌತ್ವೆಸ್ಟ್
- ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಟಿವಿ
- ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್
- ಸ್ಟೀಮ್
- ಉಬರ್ ಈಟ್ಸ್
- ಯುಪಿಎಸ್
- ಯುಎಸ್ಪಿಎಸ್
- ವೆನ್ಮೊ
- ವೆರಿಜಾನ್
- ವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೋ
- ಹೋಲ್ ಫುಡ್ಸ್
- ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದ ಆಪ್ಗಳ ಕಥೆ ಏನು?: ಆಪಲ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ವೀಫ್ಟ್ ಯುಐ (SwiftUI) ಮತ್ತು ಯುಐಕಿಟ್ (UIKit) ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಆಪ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎರಡೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಿಗೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಎಪಿಐಗಳು (APIs) ವಿಭಿನ್ನ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಮಡಚುವ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳಿಗೆ (Postures) ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು ಹಳೆಯ ಐಒಎಸ್ 27 ಎಸ್ಡಿಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಬಲ ತುದಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಐಒಎಸ್ 26 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ವರ್ಷನ್ನ ಆಪ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಾರ್ಗಳು (Black bars) ಮೂಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಆಪ್ಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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