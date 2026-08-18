ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ರೂ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ! ಕಾರಣವೇನು?
Apple Foldable iPhone: ಆಪಲ್ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸರಬರಾಜು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Published : August 18, 2026 at 2:11 PM IST
Apple Foldable iPhone: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ವಿಚಾರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟೆಕ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್' ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಬರಾಜು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸರಬರಾಜುದಾರರೊಬ್ಬರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು: ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾದರಿಗಳ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಆಪಲ್ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಡಿಸುವ 'ಹಿಂಜ್' ಮತ್ತು 'ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ' ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಮೊದಲು ಈ 'ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್' ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್: 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಪಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್' ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಯಾಪಿಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಿಂಗ್-ಚಿ ಕುವೋ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀಮಿತ ಸರಬರಾಜಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಉನ್ನತ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್: ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಆಪಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳೇ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 'ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫೋಲ್ಡ್ 8' ಮಡಿಸಿದಾಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಪಲ್ನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಗೇ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಮಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಪಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರವೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಅನಾವರಣವಾಗಲಿವೆ.
ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟುವ ಬೆಲೆಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಏರಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಊಹಿಸದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ?: ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿವೆ. ನಂತರವೇ ಚೀನಾದಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮಡಿಸಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೆರೆ ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆ ಗುರುತುಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ: ಸೀಮಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಬರಲು ಇನ್ನೂ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
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