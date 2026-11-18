ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವ ಬಟನ್ಗಳು: ‘ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ’ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದ ಮೆಟಾ!
Apple iPhone Duo Foldable: ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ' ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 18, 2026 at 11:21 AM IST
Apple iPhone Duo Foldable: ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಪಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ' ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಪ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು "ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋಗೆಂದೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ" (Built for the iPhone Duo) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರೂ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ (Adam Mosseri) ಅವರು ವಾಸ್ತವದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಥ್ರೆಡ್ಸ್' (Threads) ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡುವುದು "ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟನ್ಗಳ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ (Button Overlap) ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?: ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ ಇತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರದೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಬಲ ಅಂಚಿಗೆ (Right Edge) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ..
- ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ ಮಡಚಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಫೋನ್ನ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಟನ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಬಲ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 'ರೀಲ್ಸ್' (Reels) ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ 'ಲೈಕ್', 'ಕಾಮೆಂಟ್' ಮತ್ತು 'ಶೇರ್' ಬಟನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಬಲ ಅಂಚಿನ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆ.
- ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಬಟನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು (Overlapping) ಬಂದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 20:9 ಅನುಪಾತದ ಉದ್ದನೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಪ್ಗಳು ಈ ಹೊಸ ಲೇಔಟ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಆರಂಭಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದ (Unfolded) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೀಗ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
- ವಿಸ್ತೃತ ಲೇಔಟ್: ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಮುಖ್ಯ ಫೀಡ್ ಅಗಲವಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
- ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಬಳಕೆದಾರರು ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.
- ಸೈಡ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಗಳು: ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಸೈಡ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋ) ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
- ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ: ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫೋನ್ ತೆರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಡಚಿದಾಗ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಬಟನ್ಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
iOS 27.3 ಬೀಟಾ 2 ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆಪಲ್ ತನ್ನ '27.3 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ' ಎರಡನೇ ಡೆವಲಪರ್ ಬೀಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
- ಫ್ರಂಟ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನ್ಲಾಕ್ (Front-Camera Unlock): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಚ್ ಐಡಿ (Touch ID) ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಫೋನ್ ಮುಚ್ಚಿದ (Closed) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಫೋನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು 'ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಲಾಕ್ (Close to Lock): ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಡಚಿ ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 'Display and Brightness' ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಎಐ ‘ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್’ (Ask About Page): ಬೆಂಬಲಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಬ್ಪೇಜ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ (ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸದ ಕೆಳಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಿರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಪಡೆಯುವುದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್-ಫ್ರೀ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಸಿರಿ ಮಾಡಿಮುಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್: ಆಪಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಆಪ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪ್ಲೇ (CarPlay) ವಾಹನಗಳಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಗಳ ಬೆಂಬಲ: ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡ ಆಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಪಲ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗ್ರೆಗ್ ಜೋಸ್ವಿಯಾಕ್ (Greg Joswiak) ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಆಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು 2,00,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು (2 ಲಕ್ಷ) ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
Over 200,000 apps are now optimized for iPhone Duo! That number DOUBLED in just over a week. I’m excited by how quickly developers have embraced iPhone Duo, and I can’t wait to see what they build next.— Greg Joswiak (@gregjoz) November 16, 2026
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಪಲ್ನ 'ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ'ಗೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ವೈಡ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೇಔಟ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದ್ದರೆ ಆಪಲ್ನ iOS 27.3 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಡಚಿದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಟನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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