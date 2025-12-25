ಆ್ಯಪಲ್ನಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
Apple Upcoming iPhone: 2026ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Apple Upcoming iPhone: 2026 ಆ್ಯಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್, ಕೈಗಡಿಯಾರ ಹಾಗು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆ್ಯಪಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿವೆ.
ಆ್ಯಪಲ್ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸಾಧನಗಳಿವೆ.
ಅಗ್ಗದ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್: ವರದಿಗಳಂತೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಧನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ 2026ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. 2026ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ಐಫೋನ್ನ ಎ-ಸೀರಿಸ್ ಚಿಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. M5 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ ಅನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್: ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17e ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವರದಿಗಳಂತೆ, ಐಫೋನ್ 17e A19 ಚಿಪ್, ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಐಪ್ಯಾಡ್ ಸಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೇಸ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ ಅನ್ನು M4 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.
2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಆಟಮ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಅಂಡರ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫೇಸ್ ಐಡಿ, ಸಿ 2 ಮೋಡೆಮ್, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಸ್ನಂತಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೋಮ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಆ್ಯಪಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಡೋರ್ಬೆಲ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಹಲವು ಟೂಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಟೂಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳಂತೆ, ಕಂಪನಿ ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ 2 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಪ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಮ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ಅಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಮ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ M5 ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ M6 ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಪ್ರಮುಖ ಮರುವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿರಬಹುದು. ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಕೂಡ OLED ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. AirPods Pro 3 AI-ಪವರ್ಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ Apple Watch Series 12 ಹೊಸ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಟಚ್ ID ಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಾಚ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ಇದು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನ: ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರಿಗೆ "ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ" ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. AR ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಗಣೆಗಳು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
