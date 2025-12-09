ETV Bharat / technology

ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಯ್ತು ಆಪಲ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+; ಇಲ್ಲಿದೆ ದರ, ಆಫರ್​

ಫಿಟ್​ನೆಸ್​ ಸೇವೆಯ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಪಲ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+ ಬಳಕೆದಾರರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಯ್ತು ಆಪಲ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+ (Apple)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 9, 2025 at 5:32 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಪಲ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ​

ಆಪಲ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಆಪಲ್‌ನ ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದರ ಮೂಲಕ 12 ವಿವಿಧ ಫಿಟ್​ನೆಸ್​ ಸೇವೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಯೋಗ, ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಪೈಲೇಟ್ಸ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಕಿಕ್‌ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು 5 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗಿನ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೀಗಿದೆ ದರ, ಲಭ್ಯತೆ, ಆಫರ್​: ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಆಪಲ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ 149 ರೂ. ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 999 ಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೆನಡಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುಎಇ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಚಿಲಿ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಭಾರತ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಾರ್ವೆ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಪೋಲೆಂಡ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಸ್ವೀಡನ್, ತೈವಾನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಇತರ 17 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ವಾಚ್, ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಟಿವಿ, ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3, ಅಥವಾ ಪವರ್‌ಬೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೊ 2 ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಆಪಲ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ + ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಆಪಲ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+ ಸೇವೆಗೆ ಐಫೋನ್​ 8 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು ಐಒಎಸ್​ 16.1 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಮೊಬೈಲ್​ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಆಪಲ್​ ವಾಚ್​ ಸರಣಿ 3 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು ವಾಚ್​ಒಎಸ್​ 7.2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು, ಐಫೋನ್​ 6s ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು ಐಒಎಸ್​ 14.3 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+ ವ್ಯಾಯಾಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು: ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3 ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಬರ್ನ್​, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಸ್ಟಮ್ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅವಧಿಗಳು, ತರಬೇತುದಾರರು, ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್+ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಸಂಗೀತವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಅಪ್‌ಬೀಟ್ ಆಂಥೆಮ್‌ಗಳು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿಟ್‌ಗಳು, ಹಿಪ್-ಹಾಪ್/ಆರ್ ಅಂಡ್​ ಬಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗ್ರೂವ್‌ಗಳಂತಹ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆ-ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಗೀತ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

