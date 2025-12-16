ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್+ : ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್, ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Apple Fitness Plus: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್+ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನರ್-ಗೈಡೆಡ ವರ್ಕ್ಔಟ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : December 16, 2025 at 10:27 AM IST
Apple Fitness Plus In India: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆಯಾದ ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್+ ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಸುಲಭ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತರಬೇತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್+ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 49 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್+ ಬೆಲೆ: ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್+ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹149. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯು ₹999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೂ. 83.25 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೇವೆ ಆಪಲ್ ಒನ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್ನೆಸ್+ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಹಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ಐವರು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುವ ಮೊದಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಆಪಲ್ ವಾಚ್, ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಆಪಲ್ ಟಿವಿ, ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3, ಅಥವಾ ಪವರ್ಬೀಟ್ಸ್ ಪ್ರೊ 2 ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ + ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಸಾಧನವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು.
ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ + ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ + ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಕಿಕ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಕೂಲ್ಡೌನ್ಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಅವಧಿಗಳು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ + ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3 ನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಬಡಿತ, ಬರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಂಗ್ಸ್ನಂತಹ ರಿಯಲ್-ಟೈಂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ಲಾನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್: ಫಿಟ್ನೆಸ್ + ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯ, ವಾರದ ದಿನ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್+ ಕೂಡ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್, ಆರ್ & ಬಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಟು ವಾಕ್ ಫೀಚರ್: ಆಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್+ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ 12 ವಿಭಿನ್ನ ಥೀಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ Calm, Sleep ಮತ್ತು Sound. ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳು ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ನ ಟೈಮ್ ಟು ವಾಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಪಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಾವಿದರಾದ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾಂಕೀ, ಕ್ಯಾಮಿಲಾ ಕ್ಯಾಬೆಲ್ಲೊ ಮತ್ತು ಶಾನ್ ಮೆಂಡೆಸ್, ನಟರಾದ ಸಿಮು ಲಿಯು ಮತ್ತು ಜೇನ್ ಫೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಚಾಲಕ ಯುಕಿ ಟ್ಸುನೊಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ.
