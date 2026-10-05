ಆಪಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ! ಡಿಸೈನ್ ಟೀಂ ಜೊತೆ ದಿನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಸಿಇಒ!
Apple New CEO John Ternus: 2019ರಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಐವ್ ಹೋದ ನಂತರ ಡಿಸೈನ್ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಆಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ CEO ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟೀಂ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 8:05 AM IST
Apple New CEO John Ternus: ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ವೈಭವ ಬರುತ್ತಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ಡಿಸೈನರ್ ಜಾನಿ ಐವ್ ಆಪಲ್ ತೊರೆದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಲೀಡರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಜಿ COO ಜೆಫ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು.
ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಟೀಂಗಳು ಮಾಜಿ CEO ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರಮನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಟೀಂಗಳು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ CEO ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಅವರು CEO ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಥೆ ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ CEO ಆಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜೆಫ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ COO ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಟೆರ್ನಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟೀಂಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಟೆರ್ನಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ! ಟೆರ್ನಸ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗುರಮನ್ ಅವರನ್ನು "immersed" ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಟೀಂ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರಂತೆ.
ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಭೇಟಿ! ಇದು ಮಾಜಿ CEO ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರಿಗಿಂತ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. CEO ಆದ ನಂತರ ಟೆರ್ನಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಡಿಸೈನ್ ಟೀಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಲವಾರು ಜನರು ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಆನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂಗೆ ಹೊಸಬರ ನೇಮಕ, ಹಳಬರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್! ಟೆರ್ನಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟೀಂನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಹೊರಗಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲನ್ ಡೈ ಮೆಟಾ ಸೇರಲು ಹೋದರು ಮತ್ತು OpenAI ಅನೇಕ ಆಪಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಟೀಂ ಅನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಆಪಲ್ ಅನೇಕ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಜಾನಿ ಐವ್ ಬದಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಚೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಮೊಲ್ಲಿ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಲೆಮೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಲೀಡ್ಗಳಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟೆರ್ನಸ್ ಸ್ವತಃ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಟೆರ್ನಸ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಸೈನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಆಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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