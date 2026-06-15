ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ Siri AIಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಆಪಲ್
Advanced Siri Subscription Plan: ಆಪಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿರಿ ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.
Published : June 15, 2026 at 12:36 PM IST
Advanced Siri Subscription Plan: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ WWDC 2026ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ಮತ್ತು visionOS 27ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿರಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀವ್ಯೂವ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸಿರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಸಿರಿ AI ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅದರ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ChatGPTನಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ AI ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಸಿರಿಯ ಪೂರ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿರಿ AI ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್?: ತಮ್ಮ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸುದ್ದಿಪತ್ರವಾದ ಪವರ್ ಆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಸಿರಿ AI ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಪಲ್ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಆಪಲ್ ತನ್ನ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯು ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಸಿರಿ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ನಂತಹ AI-ಚಾಲಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಸರ್ವರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಿರಿಯ ಮೂಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (ಸಿರಿಯ ಪೂರ್ವ-ಸಿರಿ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನದಲ್ಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು) ಯಾವುದೇ ದರ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ, ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದರ-ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ChatGPT ಯಂತೆಯೇ ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆಪಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ iCloud+ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ದರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಮುಂದುವರಿದ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಆಪಲ್ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27, ಮತ್ತು visionOS 27 ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಿರಿ ಮತ್ತು ವಿಜುವಲ್ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇವು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸಿರಿ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್, ಮೇಲ್, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಹು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀಸಲಾದ ಸಿರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಳೆಯದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ! ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ